Johnny Madsen donerer kæmpehonorar til hjemløse

Hvert andet år afholder De Hjemløses Venner i samarbejde med Lauritz.com en stor kunstauktion, og her har Johnny Madsen, der foruden at være musiker og sangskriver også er en succesfuld kunstmaler, altid doneret flere værker til fordel for sagen. Netop Johnny Madsens værker indbringer som oftest store beløb.

En af de musikere, der optrådte for de 1.100 gæster ved fejringen af Esbjerg Havns 150 års fødselsdag, Johnny Madsen, har nemlig foræret sit honorar for aftenen til De Hjemløses Venner. 50.000 kroner går nu til arbejdet med at genhuse og skaffe mad og tøj til kommunens udsatte.

Andre indsatser

De Hjemløses Venner skaffer desuden penge til socialt udsatte i Esbjerg og omegn gennem indtjeningen i genbrugsbutikken i Sædding Centret, ligesom de giver svært stillede en kæmpe oplevelse ved den årlige nytårskur i Musikhuset.

Ud over kunstauktionen holder De Hjemløses Venner også en årlig golfmatch på Breinholtgård, "Slå et slag for de hjemløse", hvor virksomheder køber et hold og donerer pengene til foreningen. Vennerne gør også en stor indsats via projekt Fyld et køleskab, hvor man for 400 eller 800 kroner betænker en udsat borger med mad. I den forbindelse har lederen af Korn180 - en selvstændig virksomhed i regi af KFUMs sociale arbejde - kunstner Nicolai Kubel i øvrigt skabt en fin plakette, der kan bruges som jule- eller fødselsdagsgave til den, man eventuelt har givet en donation på vegne af.