Johnny Deluxe spiller op til kongekamp

Den 9. maj dyster de studerende fra Esbjergs videregående uddannelser endnu en gang om hæder og ære, når Kongekampen 2018 løber af stablen. Som altid er der lagt op til en hæsblæsende turnering i høvdingebold, og igen i år er der fælles efterfest i Blue Water Dokken.

Sidste år var det TooManyLeftHands, der fyrede op under festen, og med halvanden måned til kampstart er arrangørerne nu klar til at afsløre, at det i år bliver Johnny Deluxe, der får æren. Koncerten præsenteres i samarbejde med Studiebyen Esbjerg og er åben for alle over 18 år. Billetter kan købes via hjemmesiden www.studiebiletten.dk/kongekampen.

Kongekampen arrangeres af studerende fra foreningen Social Aktivitet Mellem Studerende (SAMS), og den startede i 2013 ud fra et ønske om at knytte bånd mellem de studerende på Esbjergs videregående uddannelser. Drømmen blev til en fælles turnering i høvdingebold og i dag, seks år senere, er Kongekampen blevet til Esbjergs største studieevent.

På Kongekampens Facebookside kan man tilmelde sig og læse mere om begivenheden.