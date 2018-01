John mistede et ben: Én gang sportsudøver - altid sportsudøver

John Laursen i Tjæreborg fylder 70 år lørdag. Han er tidligere danmarksmester i kunstskøjteløb og viser her billeder fra dengang - det er John til venstre og hans far, HP Brill, til højre i albummets venstre side. Foto: André Thorup

John Laursen fra Tjæreborg fylder 70 år og kan se tilbage på et liv fyldt med sport. Han er stadig sportsudøver, selv om han for to år siden fik amputeret det venstre ben.

Tjæreborg: Han er typen, der nyder at bruge sin krop. Morgensvømning, vandgymnastik, stavgang og masser af golf. John Laursen i Tjæreborg dyrker det hele. Også selv om han mangler det venstre ben. Lørdag fylder han 70 år, og i den forbindelse har avisen besøgt manden, som kan skrive tidligere danmarksmester i kunstskøjteløbet på sit cv. At få benet amputeret var en beslutning, han selv traf, og om den siger han: - Alternativet var, at lægerne ville gøre mit ben stift. Det kunne jeg ikke leve med. Så valgte jeg en amputation, og i dag klarer jeg mig ved hjælp af en protese. Faktisk har jeg flere proteser, så kommunen vil nok mene, jeg er lidt dyr i drift. Al min motion gør nemlig, at mit ben får flere og flere muskler, og så passer protesen ikke længere i størrelse, fortæller John Laursen med et smil.

Der er altid nogen, der har det værre. Det nytter ikke at sætte sig hen i sofaen og være trist. John Laursen, Tjæreborg

Vælter ikke omkuld Han mistede sit ene ben for to år siden. Efter flere knæoperationer var der gået stafylokokker i benet, og nej, han har ikke mistet hverken humoren eller livsgnisten, fordi han nu kun har ét ben. Et kræftangreb på blæren i 2016, der bevirkede, at han i dag har en stomi, slog ham heller ikke omkuld. - Der er altid nogen, der har det værre. Det nytter ikke at sætte sig hen i sofaen og være trist. Jeg synes, jeg har et rigtig godt liv, også selv om det kan være pokkers besværligt med både stomi og protese. Især at komme på toilettet om morgenen kan være lidt af en udfordring, fortæller John Laursen. Han er tidligere danmarksmester i kunstskøjteløb og voksede nærmest op i Esbjerg Skøjtehal, hvor hans far, HP Brill, var formand i mange år. John Laursen begyndte senere i livet at løbe og har gennemført i alt 15 maratonløb; de fleste i udlandet. Han har slet ikke tal på, hvor mange halve maraton-løb, han har gennemført, og han har gennem årene desuden svømmet en del og har spillet masser af badminton.