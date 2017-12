Jørn er klar som ny kørelærer

53 lektioner

Lovgivningsmæssigt stilles der krav om, at man skal have mindst 29 teorilektioner, når man skal have kørekort. Desuden skal man have mindst 16 lektioner i landevejskørsel, fire lektioner som start i "kravlegård", hvor man lærer de basale ting, gearskift, kobling og bremser og endelig skal man have mindst fire lektioner på et køreteknisk anlæg til slut.Hos Jørn Bruun koster et kørekort 13.500 kroner som fast pris. Han starter dog med et åbningstilbud, som hedder samlet 12.000 kroner. Man kan starte med at tage kørekort tre måneder før man fylder 17 år, men man må først køre bil selv den dag man fylder 18 år.