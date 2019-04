Jønne er ny forpagter af Skovly

Lejrskole- og kursuscentret Skovly sydøst for Ribe har siden 1. april haft en ny forpagter. Det er Jørgen "Jønne" Hansen, der efter en konkurs med Jønnes Dinner for et år siden nu har flere planer med stedet.

Seem: Siden 1. april har Jørgen "Jønne" Hansen været forpagter af Lejrskole- og kursuscentret Skovly sydøst for Ribe, På det tidspunkt overtog han Skovly fra Jakob Hansen, og Jørgen Hansen mener, at Skovly er det det helt rigtige skridt for ham, efter Jønnes Dinner gik konkurs for et års tid siden.

- Jeg har brugt det seneste års tid på at finde ud af, hvad der er vigtigt i mit liv, og jeg har manglet at tage næste skridt. Da muligheden for at forpagte Skovly så kom, slog jeg til. Jeg vil ind og lave det, jeg allerhelst vil, og det er salg og udvikling. Det her er en ny start for mig, lyder det fra Jønne, der har lært meget af konkursen.

- Jeg er blevet mere tålmodig, og konkursen har lært mig, at sådan noget ikke må og nok heller ikke kan ske igen. Konkursen har også lært mig at holde de aftaler, jeg laver med mig selv i stedet for at få for mange nye ideer, siger han og forklarer, at han nu er blevet tryg i alle dele af sit liv.