Jobvæksten i Esbjerg er begyndt at bide sig fast

Esbjerg kan tage en del af æren for den lave ledighed og stigende beskæftigelse i Syd- og Vestjylland.

Esbjerg: Flere og flere får et job i Esbjerg Kommune. Den positive udvikling fra forrige kvartal med stigende beskæftigelse er fortsat. Det er positive takter, efter Esbjerg har haft tilbagegang i beskæftigelsen i de fem foregående kvartaler i træk. I Esbjerg er 187 flere kommet i job, hvilket er en fremgang på 0,3 procent. Samtidigt var antallet af ledige i november faldet til 1184 fuldtidsledige. Analysen er baseret på udviklingen i tallene fra 2. til 3. kvartal 2018. - Det er særdeles positivt, at beskæftigelsen i Esbjerg er steget to kvartaler i træk for første gang siden 2016, hedder det i en analyse fra Dansk Erhverv.

Vi ser flere og flere private virksomheder, der begynder at melde om mangel på arbejdskraft. Vi frygter, at virksomheder i Syd- og Vestjylland bliver nødt til at sige nej til ordrer. Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chef, Dansk Erhverv

Politisk handling Det største problem på beskæftigelsesområdet er manglen på arbejdskraft. - Vi ser flere og flere private virksomheder, der begynder at melde om mangel på arbejdskraft, og efterhånden nærmer manglen på arbejdskraft sig til et kritisk niveau. Vi frygter, at virksomheder på landsplan og i Syd- og Vestjylland bliver nødt til at sige nej til ordrer, fastslår arbejdsmarkedspolitisk chef Peter Halkjær fra Dansk Erhverv. Organisationen ser et stigende behov for politisk handling, der kan sikre, at virksomhederne i Syd- og Vestjylland har den nødvendige arbejdskraft til rådighed.

Tæt på rekord Risikoen for flaskehalsproblemer er ligeledes til stede i de syd- og vestjyske kommuner, hvor ledigheden generelt set er lav. Det er kun på Fanø, at ledigheden ligger over landsgennemsnittet, og generelt set er ledigheden faldet over det seneste år. Det samlede danske arbejdsmarked oplever ligeledes fremgang i beskæftigelsen. Flere og flere er kommet i job over de seneste fem år. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen i Danmark er mindre end 3000 fuldtidsbeskæftigede fra at nå sit højeste niveau nogensinde. I de syd- og vestjyske kommuner er beskæftigelsen steget i 9 ud af 11 kommuner over det seneste år. På landsplan steg beskæftigelsen med 0,4 procent fra 2. til 3. kvartal 2018. Set i det lys har beskæftigelsen været en smule afdæmpet i de syd- og vestjyske kommuner.