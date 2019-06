Esbjerg: Efter sommerferien slår Power dørene op til en 2.000 kvadratmeter stor butik i Stormgade 155 i ved siden af Bilka i Esbjerg. Det betyder, at elektronik- og hvidevarekæden lige nu er på intens jagt efter 45 nye medarbejdere, som skal køres i stilling inden åbningen.

Power inviterede således torsdag alle interesserede til et informationsmøde torsdag i ECH Park - og tilslutningen var massiv, hedder det i en pressemeddelelse.

- Jeg er helt overvældet over den store lokale interesse. Siden vi annoncerede vores etablering her i Esbjerg, har bevågenheden omkring vores nye Power-butik været enorm. At vi kan samle i nærheden af 250 mennesker til et informationsmøde om Power og jobmuligheder vidner om, at esbjergenserne allerede har taget Power til sig. Sikke en modtagelse, lyder det fra Jesper Boysen, administrerende direktør hos Power, som også selv deltog ved arrangementet.