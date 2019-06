Jobdating har allerede givet 35 ansættelser - flere møder er på vej

Esbjerg: Jobcenter Esbjerg inviterer for fjerde gang ledige og lokale virksomheder på date fredag 5. juli. De tre foregående dates har resulteret i 35 perfekte match - og det vel at mærke dem, som Jobcentret Esbjerg kender til.

- Vi ved faktisk ikke, om virksomhederne selv har lavet flere aftaler med ledige. Det, vi ved, er, at det har været en rigtig stor succes, også større end vi havde forventet, og både de ledige og virksomhederne er rigtig glade for at møde hinanden på den her mere uformelle måde, fortæller sektionsleder i Jobcenter Esbjerg Peter Nikolajsen i en pressemeddelelse.

Også vikarbureauerne er glade for Jobcenter Esbjergs invitation til dates med kommunens ledige. Profil Match og Tem Teams databaser er nu 125 kandidater rigere, og det giver de to bureauer mulighed for at matche ledige endnu bedre med de vikarjobs, de tilbyder.