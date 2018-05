Jobcenter rykker til Ravnevej

Esbjerg Kommune: Jobcentret vinker nu farvel til to lejemål på adresserne Høgevej 21 og A-huset på Skolebakken og rykker i stedet ud til Din Forsynings tidligere hovedkvarter på Ravnevej 10.

Det blev godkendt i Esbjerg Byråd mandag aften.

Jobcentrets aktiviteter er spredt på en række adresser i Esbjerg og Ribe, men med de 2.222 kvadratmeter på Ravnevej bliver det muligt at samle indsatsen for borgere i ressourceforløb og borgere berettigede til fleksjob.

- Jobcentrets mange matrikler er til tider en stor udfordring for samarbejdet på tværs, og derfor har forvaltningen altid et åbent øje for, hvordan vi kan blive mere effektive. Det giver rigtig god mening at samle indsatsen for disse borgergrupper på ét sted, da rigtig mange af dem, der er i ressource-forløb, kommer i fleksjob bagefter, lød det fra formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten).

Med seks måneders opsigelse på begge de gamle lejemål kan Jobcentret rykke ind på Ravnevej 10 allerede fra 1. september eller 1. oktober 2018.