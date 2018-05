Jespers forskning kan spare vindmøllebranchen for millioner

Måske vil Jespers metoder blive sat i produktion. Han har fundet frem til de omtalte metoder i et samarbejde med en underleverandør til vindmøllebranchen, og denne leverandør arbejder nu videre med metoderne med henblik på at implementere dem i deres produkter.

- For vindmølle-ejerne betyder det for det første, at de kan spare penge ved ikke at skulle inspicere deres vindmøller så ofte. For det andet kan de eliminere en stor del af nedetiden ved reparationer og få op til én procent mere energi ud af en mølle i dens levetid, forklarer den lokale forsker, 32-årige Jesper Liniger, som bor i Esbjerg.

Hans opfindelse forventes at kunne spare vindmøllejere for millioner af kroner. Vedligeholdelse af offshore-vindmøller koster nemlig en mindre formue i inspektioner og reparationer samt i mistet strømproduktion, når vindmøllerne er "nede".

Esbjerg: En forsker på Aalborg Universitet i Esbjerg har i forbindelse med et ph.d.-projekt udviklet måder, hvorpå man kan finde fejl i vindmøller, inden fejlene bliver et problem.

En af de mest kritiske fejl i vindmøllers pitch-system er, når gassen siver ud af akkumulatoren, der opsamler energi. Sker det, virker nødbremsen ikke. Den algoritme, Jesper Linginer har udviklet til pitch-systemet, kan beregne, hvornår akkumulatoren løber tør for gas, og det er tid til en genopfyldning. Så behøver man ikke at undersøge det i selve vindmøllen, men man kan gøre det på afstand.

Gastryk tjekkes på afstand

Vindmøller er opbygget af systemer. Nogle systemer sørger for, at vingerne drejer rundt; andre sørger for, at møllerne opsamler energi. Vindmøller har også systemer, der sørger for, at de ikke kommer ud af kontrol og river sig selv i stykker, når det blæser rigtigt meget.

Netop det system - pitch-systemet - er årsag til gennemsnitligt 20 procent af alle vindmøllers "nedetid".

Der er tale om et hydraulisk system, der kan opbygge et højt tryk, som kan bruges til at standse vindmøllen i et nødstilfælde - selv hvis vindmøllen ikke har noget strøm.

Systemet kræver hyppige inspektioner for at sikre, at der er gas nok i systemet til at skabe det fornødne tryk. Derfor skal der ofte sendes en båd ud til offshore-vindmøller, så man kan inspicere møllernes gastryk. Det koster millioner, når man tager vindmøllernes levetid i betragtning.

En del af den omkostning kan Jesper Linigers opfindelse spare vindmølleejerne for.

Vindmølleejerne skal dog stadig sende både ud til vindmøllerne, når gassen skal genopfyldes, men der kan gå længere tid mellem inspektionerne.