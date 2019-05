Ved et "Landsbyuniversitet" i Jernved kommer to landdistriktsforskere og fortæller, hvad der gør livet på landet tiltrækkende for nye mennesker. Og Jernved inviterer andre landsbyer til at lytte med.

Jernved: Efter et af de mange arrangementer i Jernved faldt snakken på "hvad der skal til, før man flytter til Jernved?", fortæller den lokale byrådspolitiker Kurt Bjerrum.

Nu har lokale kræfter sat sig for at få nogle kvalificerede svar, og inviterer derfor folk i både Jernved og andre af kommunes landsbyer til "Landsbyuniversitet", hvor man kan møde to aktuelle landdistriktsforskere, og høre dem tage temperaturen på livet på landet. "Landsbyuniversitet" holdes torsdag 23. maj kl. 19-20.30 i Jernved Kulturhus.

Hanne Tanvig er landdistriktsforsker ved Københavns Universitet, mens Annette Thuesen er hendes kollega fra Syddansk Universitet, og det er de to, der kommer til Jernved.

- Vi har et par gode eksempler fra nyere tid, hvor børnefamilier er startet med at bo til leje i Jernved-Jernvedlund og efter en periode har valgt at købe hus i byen. Det er jo dejlige historier - og vi er ret glade for dem - særligt fordi det viser, at vi som samfund er blevet valgt til, siger Kurt Bjerrum og forklarer, at familierne er blevet boende, fordi de har oplevet de mange kvaliteter i foreningsliv og naturen omkring byen. Netop livskvalitet og begrebet "det gode liv" er tema for Annette Thuesens indlæg.