Lidl bekræftede allerede i januar 2016, at man ville opføre en ny butik i Ribe, og det blev senere yderligere bekræftet, at butikken skulle være en del af det store boligprojekt, Jernstøberiet Ribe. Noget tyder nu på, at butikken bliver en del af en idé om at omdanne Saltgade til en slags handelsstrøg fra den nuværende gågade og ud til Lidl. Illustration: Lidl

Ud over at Lidl ved vedtagelse af ny lokalplan kan påbegynde byggeri af på 2500 kvm på Jernstøberiets grund, kan en ny lejer være på vej ind i Jernstøberiets tidligere hovedbygning som del af et nyt handelsstrøg i Ribe.

Ribe: Som JydskeVestkysten skrev 9. januar, er 12 butikker lukket i Ribe inden for det seneste år. Nye butikker er dog kommet til, og udover blandt andet Only-kæden, der rykker ind i Saltgade, kommer også to ny store supermarkeder til byen, der vil øge antallet af nye butikskvadratmeter betragteligt. Mens der med Nettos åbning kommer nye muligheder for handel i det nordlige Ribe, så vil det centrale Ribe også få en ny dagligvarebutik, der rent kvadratmetermæssigt vil blive næsten tre gange så stor som Netto på adressen Trojels Knæ. Dagligvarekæden Lidl er nemlig i den afgørende fase i deres projekt med en butik på omkring 2500 kvm i den nordlige del af det tidligere Ribe Jernstøberis grund, men projektudviklingschef hos Lidl, Kristoffer Stimpel, vil endnu ikke sige så meget om det store byggeri ud over tidligere udtalelser om et nyt koncept, der i arkitekturen vil blive tilpasset middelalderbyen. - Vi er stadig i forhandlinger med Esbjerg Kommune og grundejeren i forhold til projektet. De skal færdiggøres, inden vi kan melde noget ud, men jeg regner med, at vi bliver lidt klarere på projektet i løbet af et par måneder, siger Kristoffer Stimpel.

Spansk trappe Lidl Danmark meldte i 2016 ud, at man ville etablere en ny dagligvarebutik i Ribe, der på udenomsarealerne skulle indeholde både grønt område, flot arkitektur samt en spansk trappe ned mod åen, hvor man kan lægge til med sin båd eller kano.Lokalplanen for hele projekt Jernstøberiet Ribe er netop nu ved at blive færdiggjort, og den forventes færdig i første kvartal af 2019.

Gågade forlænges Lokalplanen for Jernstøberi-projektet forventes ifølge direktør for Ribe Jern Ejendomme, Michael Boel Olesen, klar til førstebehandling i første kvartal af 2019, og sidste del af arbejdet går i særdeleshed ud på at få de enkelte elementer til at gå op i en højere enhed og finde de formuleringer, der skal sikre det udtryk, man gerne vil bringe videre. - Lokalplanen er under udarbejdelse, men arbejdet har taget lidt længere tid, fordi vi havde en kortere pause i arbejdet i forbindelse med Ribe Jernstøberis konkurs. Det var vigtigt, at vi fik ro på omkring den del, siger Michael Boel Olesen og forklarer, at en del af arbejdet med lokalplanen går ud på at få en del af området ud mod Saltgade lagt ud som erhverv. - Vi arbejder med, at man får lavet er form for forlængelse af gågaden, så Saltgade eventuelt kan blive et nyt handelsstrøg. Det er tanken, forklarer Michael Boel Olesen og uddyber, at det med lokalplanen er vigtigt at få tingene til at gå op i en højere enhed, og at der derfor stilles store krav til Lidls byggeri, så det passer ind i den resterende del af området.

Ny spændende lejer Og at der er store planer for netop Saltgade, finder man ud af, når man ser på, hvad der ifølge JydskeVestkystens oplysninger arbejdes med i blandt andet den tidligere hovedbygning for Ribe Jernindustri. Her er tanken blandt andet en ombygning og en udvidelse bagud af den gamle hovedbygning, og dette sker, fordi en ny lejer skulle være interesseret i at flytte ind i den tidligere hovedbygning som butikslejemål. - Vi fører netop nu samtaler med en spændende lejer, der er interesseret i Jernstøberiets gamle hovedbygning. Det er en lejer, der stiller et krav om minimum 1000 kvm, og lykkedes det at forhandle denne kontrakt på plads, så vil det i den grad være med til at cementere Ribes status som en attraktiv handelsby, siger ejendomsmægler Eivind Dam Jensen, der på vegne af Ribe Jern Ejendomme A/S er med i Projekt Ribe Jernindustri. Eivind Dam Jensen kan endnu ikke kan sige, hvilket firma, der er tale om, men han forklarer, at man også leder efter en investor til selve arbejdet med den gamle hovedbygning, ligesom man også gør det til de andre bygninger nordover på Saltgade. - Set ud fra at man bygger 255 nye huse på jernstøberiets grund, passer det rigtigt godt ind i bydelen, at man fra kommunens side også arbejder med at omdanne Saltgade til en form for sivegade og handelsgade med både ny granitbelægning og ny belysning. Det vil give området hele vejen ud til den nye Lidl et gevaldigt løft, siger Eivind Dam Jensen.