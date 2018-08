Jens Peder Skønager fra Øster Vedsted tror på, at han kan slå Danmarksrekorden i græskar, når det afgøres til Halloween i Tivoli i København, og hans græskar på over 400 kilo vokser helt efter planen.

Øster Vedsted: Lillian og Jens Peter Skønager har skabt en fantastisk have i Øster Vedsted, og Jens Peter Skønager har i år valgt at lade al sin opmærksomhed gå til et drivhus, hvor et enkelt græskar gerne skulle ende med at blive Danmarks største.

Og det går så godt, at det ikke er umuligt, at han får hæderen og slår rekorden fra sidste år, der var på godt 485 kilo, da græskarret netop nu vejer over 400 kg.

- Det er jo i uge 42 op til Halloween, at det afgøres, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg stadig har en chance for at slå rekorden. Da græskarret voksede allermest, tog det 13 kilo på om dagen, og det var helt vildt. Men det har taget af, men det vokser stadig markant, siger Jens Peder Skønager, der ser frem til DM i Tivoli til halloween, og ikke skjuler, at han har en klar målsætning om at vinde konkurrencen.

- Græskarret har jo fået masser af sol i år, og der er derfor slet ingen tvivl om, at rekorden fra sidste år bliver slået. Om det er mig eller en anden, der får rekorden, må tiden jo vise.

- Jeg har plejet græskarret hver dag, og jeg har sikret, at det har fået de helt rigtige mængder vand, og så har jeg da husket at pakke det ind i flonelslagener, når græskarret havde brug for lidt mindre sol.

- Jeg har fulgt udviklingen af de danske græskar igennem de sidste år, og man har kunnet se, at de bliver større og større. Men jeg tror, at det bliver meget svært at slå en rekord fra i år på grund af varmen og solen.

Da han og konen var på ferie, havde han allieret sig med en nabo, der sørgede for, at græskarret blev passet.