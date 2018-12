Jennifer holder jul på Bramming Banegård

46-årige Jennifer Cooper er sammen med sin 73-årige mor, Sonja, én af de tyve Bramming-borgere, som mandag aften fejrer jul på Bramming Banegård sammen med en masse andre borgere de ikke kender i forvejen. Det ser Jennifer frem til. At hun ikke holder jul i familiens skød er først og fremmest, fordi hendes børn på 16 og 20 år i år holder jul hos deres far.

BRAMMING: Jennifer Cooper har det fint med at komme ud blandt folk hun ikke kender i forvejen. Derfor er det for hende ingen hurdle, at hun i år for første gang skal prøve at holde juleaften sammen med en masse fremmede, som hun ikke kender.

- Nej, tværtimod. Det glæder jeg mig da til. Jeg synes altid det er spændende at møde nye mennesker, lyder det fra den 46-årige kvinde, som meldte sig til julearrangementet, da hun i forvejen kender Ulla og Kaj Emil Koman-Mejer, som for fjerde år i træk sammen med Bothilde og Benny Sørensen fra Kirkens Korshær i Bramming er drivkræfterne bag det fælles julearrangement på Bramming Banegård.

At Jennifer og hendes 73-årige mor, Sonja, i år har meldt sig til julearrangementet på banegården skyldes også - og ikke mindst - at Jennifers to børn, en søn på 16 og en datter på 20 år i år holder juleaften sammen med deres far, som Jennifer blev skilt fra for en del år siden. Moderens kæreste sejler desuden lige nu rundt på et skib i Stillehavet.

- Og så syntes jeg da, at det var meget bedre at være sammen med en andre mennesker på banegården i stedet for, at jeg skulle sidde alene hjemme sammen med min mor, konstaterer Jennifer Cooper.