Jennifer Cooper har haft fuldt hus ved sine første fem strikke-workshops i Darum Kultur- og Fritidscenter. Nu skruer hun ambitionerne op med et seks dages krydstogt til Stavanger og Bergen - et krydstogt med indlagte strikke-workshops.

BRAMMING: Norge er et land med en mangeårig strikketradition. Samtidig er det et land med en ufattelig smuk natur. De to ting i kombination udgør grundlaget for en seks-dages ferierejse til det vestlige Norge - Stavanger og Bergen - som Jennifer Cooper fra Bramming står bag. En rejse, som skal finde sted fra mandag den 19. til lørdag den 25. august.

- Det bliver en tur til Vestnorge med oplevelser, forplejning og indbygget minicruise, når vejret er bedst og solen går sent i seng. Ja og så en frygtelig masse garn og strik, siger Jennifer Cooper.

I samarbejde med Darum Busser har hun "strikket" en rejse sammen i august. En rejse, som er specialdesignet til de strikkeglade.

- Jeg har længe drømt om sådan en udflugt, og så var der én der foreslog, at jeg skulle arrangere den selv. Jeg ringede til Darum Busser, som heldigvis var med på ideen, siger Jennifer Cooper, som selv er en flittig strikker. De seneste fem år har hun arrangeret strikkeworkshops i Darum Fritidscenter med forskellige designere. Nu går hun skridtet videre og arrangerer en seks dages tur til Stavanger og Bergen.

- Jeg har gjort noget af et scoop. Det er lykkedes at overtale Louise Klindt til at tage med og lave små workshops i løbet af ugen. Louise kommer fra København. Hun er designer og en garvet underviser. En af de bedste vi har i Danmark, siger Jennifer Cooper.

Med stop hos designer Marianne Isager undervejs til Hirtshals og besøg hos blandt andet Sandnes Garn og Norsk Trikotagefabrik i Bergen bliver det dage med oplevelser og inspiration. Og så er der sejlturen:

- Vi sejler fra Hirtshals om aftenen og ankommer til Stavanger tidlig morgen, men vi bliver på færgen og fortsætter til Bergen, så vi får en smuk sejltur langs vestkysten og ud og ind ad fjordene. Om man så vil strikke eller bare sidde og kigge på vandet og klipperne er op til én selv, siger hun.

Efter en dag i Bergen kører bussen til Stavanger, hvor der er bestilt hotel ved havnefronten. Og så står den på workshops, udflugter, fabriksudsalg og en masse strik i tre dage.

- Jeg har sammensat turen præcis som jeg gerne vil have den, og Darum Busser har taget sig af alt det praktiske med reservationer, økonomi osv. Det kunne være fantastisk om dette er starten på en ny tradition, ligesom mine workshops i Darum er blevet det, siger Jennifer Cooper.

Der er stadig ledige pladser, hvis man er blevet fristet. Jennifer Cooper kan kontaktes på tlf 28571500 for mere information.