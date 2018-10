Jazzsangerinden Katie Thiroux gæster Ribe og Termansen med hele to koncerter

Imponerende cv

Katie Thiroux, der er fra Los Angeles, har senest udgivet "Offbeat" fra efteråret 2017 som af Musikmagasinet Downbeat blev fremhævet som en af de bedste udgivelser i 2017. I sommeren 2017 optrådte hun med sin trio i 10 uger på Quincy Jones' jazzklub i Dubai og tog derefter på releasetourne med sit nye album"Offbeat", en turné som bl.a. bragte hende forbi Danmark.

Hendes cv fortæller, at hun er Masters of Jazz Bass fra California State University of Long Beach på fuldt scholarship, har undervist på The Berklee International School in Ecuador. At hun har modtaget the Los Angeles Jazz Soceity award, "Shelly Manne New Talent" i 2005-Modtog the Phil Ramone Presidential Scholarship to Berklee College of music.