Jazzsangerinde gæster sin gamle studieby

Esbjerg: Esbjerg var den første større by, Sinne Eeg boede i. Det var jazzsangerindens første storbyoplevelse, og hun husker det som en god by med spillesteder, natteliv og caféer, som hun ikke var vant til i samme grad i Lemvig, hvor hun oprindeligt kommer fra.

- Jeg havde nogle fantastiske år på konservatoriet i byen og fik mange nye venner, siger hun.

Sinne Eeg tror, det var et godt valg at studere musik i Esbjerg. Udover undervisning på rigtig højt niveau mener hun også, det kan have sine fordele at studere i en lidt mindre by.

- Man bliver brugt lidt mere, end hvis man eksempelvis studerer i København. Hvis der skal bruges en sanger til noget, kaster man sig bare ud i det. Det bliver man jo rigtig god af. Man bliver udfordret på mange forskellige parametre, siger hun.