Jazzklub i Ribe klar med nyt program, madsamarbejde og statslig anerkendelse

Der er flere nyheder på plakaten, når jazzklubben Termansens åbner op for sæsonen 2019. Ud over et flot program med internationale topnavne kan Termansens også præsentere et nyt samarbejde med lokal restauration og har samtidig fået statslig, økonomisk anerkendelse som anerkendt spillested.

Ribe: Det er ikke kun nye musikernavne, der står i den koncertkalender, jazzklubben Termansens netop har offentliggjort for året 2019.

Udover de mange anerkendte jazznavne er der også nye samarbejder, ligesom der ligger noget helt nyt mellem linjerne, der i den grad viser, at Termansens er blevet accepteret som anerkendt spillested.

- Statens Kunstfond har valgt at støtte os i det kommende år, og det er en rigtig dejlig anerkendelse at få. Med det følger selvfølgelig også et ansvar om, at vi har et program med høj kvalitet, at vi formår at forny os og at vi kan drive en forretning på linje med mange andre anerkendte spillesteder, siger ejer af Termansens, Martin Schack, der er meget glad for støtten.

- Så det betyder jo, at vi nu er et anerkendt spillested, smiler han og forklarer, at der kom en ganske stor hype omkring Termansens i forbindelse med, at stedet var nomineret ved Danish Music Award, og at fonden på den baggrund kan have fået øjnene op for Termansens og den succes, den lille jazzklub har haft med at tiltrække store navne fra ind og udland siden åbningen i oktober 2017.

- I vores første sæson var der bare vild eufori over at have startet det hele op, men selv om hverdagen nu skal passes ind med min egen musikerkarriere, så er jeg meget glad for de navne, vi får hertil i 2019, siger Martin Schack, der selv turnerer i hele Europa, og derfor ikke kan være til stede ved alle Termansens koncerter.