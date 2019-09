Jazz skal ikke løbe med alle pengene: Kommune skærer i støtten til musik

At kassen med Kulturpuljens penge blev midlertidigt smækket i skyldes, at stort set hele puljen var væk på 24 timer, da der blev åbnet for ansøgninger 1. juli i år.

Det er resultatet af en beslutning i Kultur- & Fritidsudvalget. Udvalget har skåret støtten ned til 75 procent af de søgte beløb for 2020, og dermed er der 96.000 kroner i stedet for 39.000 kroner til arrangementer, der ikke handler om musik.

Esbjerg: Jazzfolket bliver ramt af nye regler for støtte til kulturarrangementer i Esbjerg Kommune. Til gengæld får andre kulturelle arrangementer chancen for at "komme til fadet" med støttekroner i 2020 - og sikkert også i fremtiden. Det kan betyde, at for eksempel gadeteater kan få støtte i fremtiden.

All that jazz

Blandt de store ansøgere var tre jazzklubber: Jazzin´ Ribe søger 140.000 til deres jazzprogram samt Ribe Jazzfestivals 20-års jubilæum. Jazz Esbjerg søger 50.000 kr. til 10 koncerter. Sydvestjysk Jazzklub søger om 66.500 kr.

I alt kom der 41 ansøgninger fra ti ansøgere.

- For mit eget vedkommende, synes jeg, der var relativt få ansøgere, som indsendte ansøgninger til mange arrangementer. Det betød, at vi ikke ville have flere penge at uddele, og jeg kunne godt ønske mig at bibeholde lidt af Kulturpuljen til andre formål end musik, siger May-Britt Andrea Andersen (K), formand for Kultur- & Fritidsudvalget.

Hun kan godt forestille sig, at de aktører, der er vant til at få 100 procent støtte, vil blive skuffede over kun at få 75 procent.

- De laver jo gode arrangementer, vi som borgere kan deltage i, fortsætter hun.

Med beslutningen håber hun og udvalget at kunne give støtte til nyskabende arrangementer og aktiviteter.