Japansk besøg ved verdens port til grøn omstilling i Esbjerg

Esbjerg er som Danmarks energimetropol helt unik placeret for den grønne omstilling for Danmark, men der er også stor interesse fra resten af verden.

Esbjerg: I slutningen af juni var en delegation fra Ulsan i Korea på besøg i Esbjerg, og nu har også en delegation fra den vestjapanske by Yurihonjo kigget forbi den vestjyske havn for at lære, hvordan det er lykkedes at skabe en succesfuld omstilling til vindenergi.

Esbjerg er på mange måder blevet byen som resten af verden studerer for at se hvilke værdier omstillingen til havvind indebærer.

- Esbjerg er den by, hvorfra der er installeret flest havmølleparker, og det er byen, hvor der findes næsten alle typer virksomheder og kompetencer inden for denne industri. Sammenlagt tegner det et unikt billede, og det er netop dette, som de kommer fra hele verden for at studere.

- Det er interessant, hvordan Esbjerg er blevet en energimetropol, men ligeså vigtigt er det at kunne fastholde denne position i fremtiden, siger Dennis Juul Pedersen, der sammen med borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) var vært ved mødet med japanerne.