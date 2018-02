Jaloux 22-årig mand smadrede to biler i Ribe

Ung mand meldte onsdag aften sig selv til politiet og fortalte, at han havde begået hærværk på to parkerede biler i Klostergade.

RIBE: Jalousi kan føre til meget - blandt andet også til alvorligt hærværk mod parkerede biler.

Det var tilfældet onsdag aften i Klostergade i Ribe, hvor en 22-årig mand med en stor forhammer begik hærværk mod to parkerede biler. En VW Passat fik smadret både forruden og bagruden, mens en Toyota Aygo fik ødelagt bagruden.

Hærværket mod de to biler blev anmeldt klokken 21.51 onsdag aften. Politikommissær Ole Hillerup, Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at den unge mand efterfølgende selv ringede til politiets alarmcentral og fortalte, at han havde begået hærværket.

Politiet sendte en patrulje til gerningsstedet, og her kom den 22-årige mand selv hen og fortalte betjentene, at han var gerningsmand. Efterfølgende blev den unge mands bopæl ransaget, og her konfiskerede politiet gerningsvåbnet, en stor forhammer.

Til betjentene forklarede den unge mand samtidig, at grunden til hærværket var, at han led af jalousi.

Politiet har dog ikke nogle informationer om det var mandens kæreste eller måske ex-kæreste, som fik smadret sin bil - eller om hærværket gik ud over nogle tilfældige bilejere i Klostergade.