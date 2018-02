Jakob vendte knust kamp-drøm til lejeeventyr

Jakob Øgendahl Larsen har store drømme for ShareOne. Tanken er, at det skal være en international udlejningsportal, som skal være den førende af sin slags. Foto: ShareOne

Jakob Øgendahl Larsen fra Esbjerg lancerede for et halvt år siden udlejningsportalen ShareOne. Han har brugt sin fortid i eliteidræt til at kæmpe firmaet på benene, og han har store drømme.

Esbjerg: Jakob Øgendahl Larsen er ikke typen, der lader sig slå ud. Ligegyldigt om det er af en bedre modstander i en taekwondo-kamp, af sin egen krop, der siger stop, eller af al den modstand, han har mødt som iværksætter. Den 29-årige esbjergenser begyndte for halvandet år siden at arbejde på udlejningsportalen ShareOne. Et projekt, hvor han virkelig har kunnet bruge de mange tæsk, han har fået som kampsportsudøver på eliteniveau i Esbjerg. Han har blandt andet været igennem 35 forskellige forsikringsselskaber for at finde bare ét, der var med på idéen om ShareOne. Derudover var Finanstilsynet ved at stoppe projektet, og det firma, der skulle udvikle betalingssystemet, kunne ikke levere som aftalt. - Så det har kostet mange søvnløse nætter og frustrationer, men jeg giver ikke op. Mine år i kampsportsverdenen har givet mig selvtillid til at gå mod strømmen, især når den er stærk, og ikke bare give op, fordi det ser lidt sort ud, siger Jakob Øgendahl Larsen.

Om Jakob og ShareOne Jakob Øgendahl Larsen er 29 år, kommer fra Esbjerg og bor til daglig i København med kæresten Pia, der er selvstændig frisør. Sammen har de sønnen Carlo på 9 måneder.Han arbejder til hverdag i Nordeas afdeling for startup-virksomheder og har tidligere været både privat- og erhvervsrådgiver i samme bank.



ShareOne er en udlejningsportal på internettet, hvor man kan oprette sig som bruger på få minutter. Derefter kan man udleje egne ting eller leje andres. Langt de fleste ting vil være forsikret gennem ShareOne, som tager 10 procent af lejeprisen i provision.

Fra misbrug til drøm Han begyndte til taekwondo som syv-årig i Esbjerg Taekwondo og har både været dansk og skandinavisk mester. Han var derfor godt på vej mod verdenseliten, da en diskusprolaps og et par ødelagte fødder var ved at sætte en stopper for karrieren. Derfor begyndte at ham at tage smertestillende medicin for at kunne fortsætte. Rigtig meget medicin. Det var først, da hans mor opdagede overforbruget, at han fik stoppet igen. Dermed var han nødt til at lægge drømmen på hylden. Men nu har han fundet en anden - nemlig ShareOne. Den begyndte egentlig, da Jakob Øgendahl Larsen for nogle år siden flyttede fra Esbjerg til København. Her købte han en lejlighed, der skulle renoveres, og det krævede en rillefræser. - Det er en ret dyr maskine, så jeg forsøgte at låne mig til én - men uden held. Så slog det mig, at nogle måske ville udleje den til mig, og så var ideen til ShareOne grundlagt, siger han.