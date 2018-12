Den forhadte mårhund spreder sig med stor hast i Esbjerg Kommune, og derfor ønsker lokal reguleringsjæger og Ribe Jagtforening endnu flere med ud for at jage mårhund. Der er informationsmøde om regulering af mårhund i Ribe torsdag 13. december på Jægergården.

Ribe: Johnny Iversen er reguleringsjæger af mårhunde for Esbjerg Kommune, og han har et stort ønske om, at flere jægere vil deltage i jagten af den forhadte, aggressive og altædende mårhund, der spreder sig meget hurtigt i ikke bare Esbjerg Kommune, men i hele Danmark.

- I april måned blev der talt omkring 4000 mårhunde i Danmark, men i dag er det ikke urealistisk, at der er omkring 20.000 mårhunde herhjemme, siger Johnny Iversen, der ikke har tallet for antallet af mårhunde i Esbjerg Kommune.

Han ved bare, at der er alt for mange af dem, og derfor har han brug for hjælp til at holde bestanden nede.

- Jeg koordinerer indsatsen her i kommunen. Der er kun mig, og jeg vil gerne have flere med til at skyde mårhund, og når vi nu holder et møde på torsdag, så håber jeg der møder mange jægere op. Det tror jeg også der gør, for der er mange jægere, der er interesserede i at få løst dette problem, siger Johnny Iversen og forklarer, at torsdagens møde i Jægerhytten på Skydebanevej vil være en orientering om mårhunde, og hvad man gør fremadrettet for at at holde bestanden nede, eller i bedste fald udrydde den, selvom det ifølge Johnny Iversen er noget nær umuligt.