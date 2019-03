Jagten på sociale svindlere bliver forfinet

Samlivssag. Der modtages to samlivsanmeldelser. Anmeldelserne vedrører et par, som er separeret i 2009. Borger modtager ydelser som enlig: Kontanthjælp, børneydelser og boligstøtte. Udbetaling Danmark ønsker, at Team Kontrol belyser sagen. Der er samarbejde med Udbetaling Danmark og Kontanthjælp om sagen, og der foretages enkeltstående observationer på adressen. Under samtale bekræftes, at ægtefælle kontinuerligt hver 14. dag overfører 6.000 kroner til borgers underhold samt enkeltstående overførsler. Det konstateres desuden fælles kontoforhold og blandet økonomi. Samliv registreres. Sagen resulterer i ophør af kontanthjælp på årligt 177.696 kroner og tilbagebetaling for 2014-2017 med 476.878 kroner. Børnetilskud som enlig ophører med årligt 16.728 kroner og tilbagebetaling på 69.145 kroner. Boligstøtte ophører med årligt 15.312 kroner

Styrket samarbejde med Udbetaling Danmark, andre kommuner og internt i Esbjerg Kommune - samt fintunede registersamkøringer - giver milliongevinst og forebygger og standser misbrug af offentlige midler.

Esbjerg: Jagten på sociale bedragere bliver mere forfinet. It med registersamkøringer samt samarbejder på tværs i Esbjerg Kommune giver resultater på flere områder i den kommunale kasse. Kontrollen er øget på kontanthjælp, sygedagpenge og økonomiske fripladser. Team Kontrol modtog 277 anmeldelser om socialt bedrageri i 2018. Der er tale om et fald på 10 anmeldelser sammenlignet med 2017. Langt hovedparten af anmeldelserne kommer fra almindelige borgere i kommunen. 186 har anmeldt formodet socialt bedrageri, størstedelen via kommunens hjemmeside, hvor det er muligt at anmelde personer anonymt for socialt bedrageri. Og langt de fleste anmeldelser er anonyme. Når de modtages, skal anmeldelserne underbygges, så man ikke står med for eksempel chikane fra en forsmået ægtefælle, en sur nabo eller andre stridigheder. Samarbejdet på tværs af forvaltningerne i kommunen giver også grundlag for at rejse en del sager og undersøgelser for Team Kontrol. 38 undringer modtog kontrolafdelingen i 2018, og her er der tale om såkaldt kvalificeret undren, fordi de kommunale medarbejdere sidder med fagkundskab og særlig viden om lovgivning og de konkrete forhold. Endelig har Team Kontrol undersøgt 53 sager efter registersamkøring eller på baggrund af andre sager, som afslørede muligt svindel. Anmeldelser om socialt bedrageri fra borgerne kommer typisk i bølger. - Der kan være en folkestemning, hvor nogle får ondt af et eller andet, hvis der skrives om det i for eksempel pressen. Men over året ligger vi nok på status quo i antal anmeldelser, siger Jan Mortensen, leder af Team Kontrol. Men en bølge af forargelse kan også være med til at kickstarte en undersøgelse hos Team Kontrol. - Det kan gøre, at vi får kigget på noget, som vi ikke har været opmærksomme på. Der er ansat tre i afdelingen, dog med andre opgaver også, samt en flexjobber.

HVAD SKER DER VIDERE Team Kontrol modtog 277 anmeldelser om socialt bedrageri i 2018.



En del af disse er sendt videre til undersøgelse hos:



4 politi



32 skat - sort arbejde



92 sager undersøges internt ved Esbjerg Kommune



8 andre kommuners borgere



136 undersøges i en eller anden form.



115 sager er sendt til Udbetaling Danmark

Ferie med sygedagpenge Vi modtager underretning fra Lufthavnstilsynet. Borger er ifølge passtempler fire uger i udlandet på dels syge- og arbejdsløshedsdagpenge. Der tilbagebetales 10 dages sygedagpenge med 6.020 kroner. Der var meldt ferie i forhold til arbejdsløshedsdagpenge.

SVINDELBELØB De største resultater af Team Kontrols indsats måls i besparelser:



Fremtidige besparelserKontanthjælp 1,5 mio. kr.Friplads 755.160 kr.Børnetilskud 430.472 kr.SU 507.960 kr.



TilbagebetalingerKontanthjælp 2,9 mio. kr.Folkepension 481.000 kr.Børnetilskud 133.944 kr.SU 163.744 kr.

Pensionsfrakendelse I 2014 modtages anmeldelse på en arbejdende førtidspensionist. 20-30 timer per uge . Indtjening på 200.000 kroner og sort arbejde. Sagen afsluttes uden kontrol af pensionsberettigelse, da borger oplyser stop af arbejde. 2015 startes sagen op på baggrund af en artikel i ugeavisen. Af borgers egne og firmaets facebookoplysninger og hjemmeside fremgår, at borger fortsat arbejder. Har i 2015 tjent 200.000 kroner. Efter et øget samarbejde i Borger & Arbejdsmarked indstilles det i 2017, at pensionen skal frakendes. Sagen resulterede i, at borger i 2018 blev visiteret til fleksjob, og pensionen blev frakendt fra 1. november 2018. Det giver en besparelse på 52.000 kroner.

Studerende boede hjemme Under borgersamtale i Uddannelseshuset oplyses, at fire andre søskende bor i hjemmet. To ikke adresseregistrerede får uddannelseshjælp. Der foretages registrering efter samtale med Folkeregister. Ændringen resulterer i at uddannelseshjælpen nedsættes med 42.216 kroner årligt.

Det viser sig, at borger arbejder inden opstart af praktik. Ved observationerne viser det sig, at flere borgere fra Esbjerg Kommune arbejder i pizzeriaet. Der fortages uanmeldt virksomhedskontrol. Der træffes tre borgere på integrationsydelse i arbejde samt restaurantchefen, som modtager førtidspension. Han har tidligere ejet pizzeriaet, men det ejes nu af hans ægtefælle. Der er uoverensstemmelser mellem timer og opgivet løn. Pizzeriaet pålægges at føre logbog. Ved en efterfølgende kontrol af logbogen fremgår, at alle arbejder mange timer. Logbog bruges som dokumentation i sagerne. Virksomhedskontrollen resulterede i stop af praktik, forhindret praktik fra anden kommune, stop af tre borgeres integrationsydelse (de er steget i løn fra 1.500 kroner til 28.000 kroner per måned), stop af en borgers integrationsydelse (præventiv virkning) samt frakendelse af en borgers førtidspension. Fremtidig besparelser: Integrationsydelse 356.040 kroner og førtidspension 157.488 kroner i alt 513.528 kroner. Der var et tæt samarbejde mellem Team Kontrol, beskæftigelsesrådgivere og Sociale Ydelser gennem hele forløbet.

Sygemeldt selvstændig erhvervsdrivende Team Kontrol får oplysning om, at en selvstændig erhvervsdrivende igen er sygemeldt. Borger er tidligere taget i at arbejde under sygemelding. Ved en tilfældig observation ses borger i arbejde. Team Kontrol foretager et uanmeldt virksomhedskontrol med det samme, idet borger er 100 procent sygemeldt. Rådgiver blev informeret om kontrollen, og det bevirkede at borgers sygemelding blev ændret fra 100 procent sygemeldt til 50 procent. Dette resulterede i en fremtidig besparelse på 31.980 kroner

Indkøber i dagligvarebutik Der modtages anonym anmeldelse om en borger på ressourceforløbsydelse, som arbejder som indkøber i dagligvarebutik for andre borgere. I samarbejde med Skattestyrelsen skaffes dokumentation for borgerens indkøb for andre borgere i en periode på fem måneder. Dokumentationen viser nøjagtig, hvornår indkøbene er foretaget og hvad borger har tjent per indkøb. Borgeren er ifølge journaler meget syg, og kan ikke deltage i praktik grundet dårlig helbred. Det viser sig, at borger har foretaget indkøb på tidspunkter, hvor hun har aflyst samtaler grundet sygdom. Ved samtale med rådgiver og Team Kontrol forklarer borger, at det ikke er hende, der foretager indkøbene, det er hendes mindreårige datter. Ved nærmere gennemgang af kontoudtog fremgår det, at borger har forsøgt at skjule indtægterne ved at pengene sættes ind på datters konto og derefter flytte pengene til sin egen konto. Der er systematisk flyttet mere end 300.000 kroner mellem tre konti. Ved samtale indrømmer borgeren, at det er hende selv, der foretager indkøbene. Samtidig har borger afholdt ferie i udlandet flere gange uden at meddele dette til kommunen. Sagen resulterede i et tilbagebetalingskrav til kommunen på i alt 58.961 kroner fordelt på indtægt 36.439 kroner og uberettiget afholdt ferie 22.522 kroner. Indtægten ved indkøbene er indberettet til Skattestyrelsen, hvilket har medført restskat på 8155 kroner og ingen fradrag resten af året. Borger er sendt ud i praktik og psykologbehandlinger er stoppet.