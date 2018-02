Jagten på den forsvundne millionær genoptages efter 16 år

En af de mere bizarre hændelser i dansk lotto-historie har udspillet sig i Strandvejens Kiosk i Sædding. Her forlod en lottospiller sin kupon ved disken uvidende om, at den var 9,3 millioner kroner værd. Vinderen er aldrig blevet fundet, og derfor prøver håbefulde stadig at få fingre i millionerne. Arkivfoto

Et journalistisk samarbejde mellem JydskeVestkysten og DR Syd genopliver i denne uge en 16 år gammel lottosag fra Sædding. Selvom kuponen blev indleveret, er vinderen af de 9,3 millioner kroner aldrig blevet fundet.

Esbjerg: I kølvandet af en række artikler, JydskeVestkysten bragte i september 2017, sætter DR Syd i denne uge spot på en 16 år gammel lottosag fra Esbjerg. Sagen er ganske speciel, for selv om kuponen er blevet indleveret, er vinderen aldrig blevet fundet. Sagen tog sin begyndelse i januar 2002, da en utålmodig lottospiller blev så træt af at stå i kø, at han efterlod sin kupon på disken i Strandvejens Kiosk i Sædding. På vej ud bad han ekspedienten tjekke kuponen ved lejlighed. Og så gik han. Uden at vide, at han netop havde efterladt en kæmpe milliongevinst. Kuponen var nemlig 9.348.692 kroner værd, men af ukendte årsager vendte lottospilleren aldrig tilbage. I stedet har han i nu seksten år gået rundt som nidobbelt millionær uden at vide det.

Udbetaling af gevinster fra Danske Spil Ifølge Danske Spils regelsæt skal forhandleren altid udbetale gevinster under 2000 kroner.Ved præmier på mellem 2000 og 10.000 kroner afgør forhandleren, om han selv kan udbetale gevinsten - eller om spilleren skal henvises til banken.Præmier på 10.000 kroner og derover skal altid udbetales af banken. Vinderen skal i så fald henvende sig i en af de banker, der samarbejder med Danske Spil. Man skal dog altid præmiesøge sin kvittering hos en forhandler, inden man henvender sig hos banken.



Gevinster under 200 kroner forældes efter 90 dage. Gevinster på 200 kroner eller derover forældes efter et år.



Kilde: Danske Spil

Den forsvundne millionær Vinderen er sidenhen blevet efterlyst af både Danske Spil, medierne og Sædding Nærpoliti, og over 200 lykkeriddere fra blandt andet Bornholm, Sjælland og Fyn har forsøgt sig med mere eller mindre kreative forklaringer. Men ingen har kunne give en tilfredsstillende redegørelse for købstidspunktet og kuponens kendetegn, og i januar 2003 blev sagen lukket og pengene ført tilbage i præmiepuljen. Alligevel lever myten om den forsvundne millionær videre blandt en række stædige sjæle, der kaster både tid og penge efter advokater og domstole i et forsøg på at bevise, at kuponen er deres. En af dem, 82-årige Johannes, trådte frem i september 2017. I den forbindelse udtalte Danske Spil til JydskeVestkysten, at man i dette ene tilfælde er villig til at gøre en undtagelse og udbetale gevinsten, selv om den er forældet.