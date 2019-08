Jagerfly, virtuel reality og mesterskaber i klimadebat: Energiens Folkemøde skal være folkeligt

Til september bliver der for anden gang afholdt Energiens Folkemøde i Esbjerg. Denne gang finder arrangementet sted i helt nye rammer på torvet, og så har man forsøgt at sammensætte et mere ambitiøst og folkeligt program. Man kan blandt andet få lov til at sidde i et F-16-kampfly og så bliver der mulighed for at deltage i debatten om fremtidens energiformer.

ESBJERG: "I år skal det være mere folkeligt!"

Sådan lyder parolen fra Niels Aage Giversen, der er en af idemændene bag Energiens Folkemøde, som den 18. og 19. september for anden gang bliver afholdt i Esbjerg.

Og det er en af de helt centrale årsager til, at man i år har valgt at afvikle begivenheden på byens allermest centrale plads, torvet.

Her kan gæsterne se frem til et program spækket med ambitioner, debat, kendte ansigter og noget for enhver smag og alder.

Et af årets helt store scoop og tilløbsstykker bliver muligheden for at få lov til at sidde i cockpittet på et F-16-jagerfly, der kommer til at stå ved indgangen til torvet fra Kongensgade. Og så vil der være mulighed for at komme op i en kæmpe havvindmølle ved hjælp af Virtuel Reality-briller.

Derudover er der sammensat et program med masser af debat om fremtidens klima- og energipolitik, besøg af flere kendte politikere, samt konkurrencer for børn og unge.

- Vi forsøger i år at gøre programmet mere folkeligt og tilgængeligt for den brede befolkning. Vi vil gerne leve op til navnet, folkemøde. Og derfor er vi både flyttet ned til torvet, men vi har også skabt et program, hvor der burde være noget for hele familien, siger Niels Aage Giversen.