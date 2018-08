Jævnet fabriksbygning skal sætte gang grundsalg

Sælgeren af 14 private byggegrunde på ejendommen, der tidligere husede KJ Industries centralt i Hjerting satser på, at der kommer mere gang i salget, efter at fabriksbygningen nu er revet ned.

- Mange har budt sig til og vist interesse, men udfordringen har været, at grunden ikke har været blotlagt før nu. Folk har ikke rigtigt kunnet danne sig et indtryk af, hvad de fik. Nu er bygningen væk, og der kommer snart skelpæle op, og så må vi se, siger Ulrik Gammelgaard.

Esbjerg: Et stykke fysisk industrihistorie i Esbjerg og ikke mindst forstaden Hjerting er forsvundet denne sommer med nedrivningen af det tidligere KJ Industries omkring 5.000 kvadratmeter store produktionshal. I stedet vil ejeren af matriklen, Ulrik Gammelgaard, have villaer på grunden, og håbet er, at den visuelle forvandling af området fra nedslidt fabriksbygning til et område med byggeklare parcelhusgrunde kan skubbe på salget.

Kun parcelhusgrunde

Han afviser samtidig forlydener om, at sælge hele grunden til en bygherre til tæt lavt byggeri, som dermed vil have mulighed for at bygge for eksempel rækkehuse i form af tæt-lav bebyggelse som det er sket med Grandeparken på den tidligere boldbane ved Idræts Allé.

- Grundene er i lokalplanen udlagt som parcelhusgrunde, men kommer der en bygherre og vil købe flere grunde, skal de være velkomne, siger Ulrik Gammelgaard.

I Hjerting har der i mange år været godt i gang i salget af kommunale byggegrunde. Disse grunde koster rundt regnet en million kroner inklusiv kloaktilslutning. I den prismæssige vurdering af grundene på den tidligere KJ-fabriks areal er der lagt vægt på, at området var den sidste udstykning i det centrale Hjerting tæt på vandet.