Esbjerg: De tre piger, der søndag eftermiddag overfaldt en 13-årig pige i en tunnel ved Askekrattet, er blevet identificeret, men politiet havde tirsdag ved middagstid endnu ikke afhørt dem.

- Pigen selv fortalte, at hun vidste, hvem de var, og hun har navngivet dem. Pigen mener at vide, at to af dem går en klasse under hende, og den sidste pige har tidligere gået på samme skole som den 13-årige pige selv, fortæller Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg.

Han oplyser desuden, at politiet har fået en anonym henvendelse. Den kilde har bekræftet, at en af de piger, som offeret har navngivet, er blandt gerningsmændene til overfaldet.

- Nærbetjenten i Kvaglund arbejder med sagen, og vi skal have afhørt de tre piger, der er blevet udpeget, siger Henrik Berg.