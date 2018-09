Formand for Jægerforbundets markvildtudvalg, Jens Venø Kjellerup, havde gerne set markant større fokus på mårhunden, der blandt andet spreder sig i Sydvestjylland og huserer både omkring Ribe, Mandø og Rømø. Han forventer, at de ansvarlige politikere og organisationer påtager sig sit ansvar og bidrager helhjertet til bekæmpelse af mårhunden.

Ribe: Hos Dansk Jægerforbund er man trætte af, at politikere og relevante organisationer og styrelser ikke tager truslen fra mårhunden alvorligt, selv om der i lang tid er blevet advaret mod det invasive dyr, der æder alt levende på sin vej, hvilket især går hårdt ud over fugleæg og -yngel, småpattedyr, fisk, padder, bær og korn.

- Fra politikernes, myndighedernes og mange grønne organisationers side bliver der talt med store bogstaver om den vigende biodiversitet i Danmark. På den baggrund kan det undre, at man ikke har taget faren fra mårhunden tilstrækkeligt alvorligt, når man ved, at invasive arter udgør en af de største trusler mod den hjemmehørende biodiversitet, siger formand for Jægerforbundets markvildtudvalg, Jens Venø Kjellerup og forklarer, hvordan man allerede tidligt i processen gjorde opmærksom på problemerne med at opfylde målsætningen om at udrydde mårhunden i Danmark.

Alligevel kom de ansvarlige myndigheder for sent i gang med opgaven, selvom Jægerforbundet efterspurgte de fornødne værktøjer til at gøre en effektiv indsats.

- Myndighederne bremsede os, og der var heller ingen politikere på Christiansborg, der tog det fornødne ansvar i sagen. Derfor skal folketingspolitikerne vise den handlekraft, vi har råbt på gennem flere år, siger Jens Venø Kjellerup.