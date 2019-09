Jægere må selv punge ud: Kommune vil ikke give støtte til regulering af mårhund

Til trods for, at bestanden af mårhund vokser hastigt i Esbjerg Kommune, må private, frivillige reguleringsjægere selv punge ud for blandt andet vildtkameraer og materialer til fælder. Forud for møde fredag i Teknik & Byggeudvalget indstiller kommunens forvaltning til afslag på ansøgning fra Esbjerg Jægerråd på 50.000 kr., der skal godtgøre jægere i hele kommunen.

- Vi får ikke økonomisk støtte fra hverken Nationalpark Vadehavet eller Esbjerg Kommune, og det, der hele tiden stopper indsatsen, er de midler vi har til rådighed. Vi har folkene, men så længe jægerne skal betale af private lommer, så stopper det, fordi mange ikke ønsker at blive ved med at bede om flere tusinde kroner derhjemme til vildtkameraer og materialer til fælder. Og det forstår man jo egentlig godt, siger Johnny Iversen.

Men for at de mange jægere kan aktiveres, kræver det økonomisk opbakning, forklarer Johnny Iversen.

Direktionen anbefaler nemlig, at politikerne skal afslag til indstillingen, selvom et informationsmøde for nye reguleringsjægere 4. september i Ribe havde et flot fremmøde på hele 30 jægere. Heraf tilkendegav de 18, at man gerne ville hjælpe med reguleringen, og dette antal var den koordinerende regulæringsjæger i Esbjerg Kommune, Johnny Iversen, meget tilfreds med.

Esbjerg Kommune indgår i dag i et samarbejde med Nationalpark Vadehavet omkring regulering af mårhund. Reguleringen tager udgangspunkt i de udpegede Natura 2000-arealer, der også er beliggende indenfor Nationalpark Vadehavet. Det vil sige, at reguleringen fortrinsvis sker i marskområderne og på Mandø , men reguleringsjæger Johnny Iversen forklarer, at der er mindst ligeså mange mårhunde udenfor nationalparken i Esbjerg Kommune.

Ikke enig

Han håber, politikerne vil tage med i deres overvejelser, at en optimal indsats mod mårhunden ikke bør være afhængig af, at frivillige jægere skal betale af egne lommer til noget, der bør være i kommunens interesse.

Forvaltningen indstilling til politikere lyder på et afslag til trods for, at man i sagsfremstillingen skriver, at den foreslåede regulering fra Jægerrådet uden al tvivl vil være nyttig for fugle- og dyrelivet i de områder, hvor reguleringen iværksættes. Samtidig skrives der, at kommunen ingen forpligtelse har til at regulere mårhund, og på den baggrund vurderes den eksisterende regulering til at være på et acceptabelt niveau.

Men den udlægning er Johnny Iversen langt fra enig i.

- En mårhund i Danmark får i gennemsnit 11 hvalpe, og det siger sig selv, at det får kæmpe konsekvenser for naturen og dyrelivet i området, hvis ikke mårhunden bliver reguleret, siger Johnny Iversen, der som reguleringsjæger selv bruger mellem 30 og 40 timer ugentligt ud over sit normale arbejde på mårhunden.

JydskeVestkysten ville gerne have spurgt udvalgsformand Søren Heide Lambertsen(S) til rimeligheden i, at private, frivillige jægere selv må til lommerne for at sikre optimal regulering af mårhund, men formanden forklarer, at han ingen kommentarer har før sagen har været behandlet i udvalget.