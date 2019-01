Jacob Haugaard styrer atter nytårsløjerne for de hjemløse

- Takket være Musikhuset og vore trofaste sponsorer af mad og drikkevarer og ikke mindst en god flok frivillige, som giver en hånd med, lykkes det os at stable denne fantastiske, livsbekræftende aften på benene. Vi glæder os til at kunne skabe nogle rare timer for den gruppe mennesker, som ikke har for meget at gøre godt med i hverdagen, fortsætter han.

De blå busser hjælper med transport både til Musikhuset og hjem igen.