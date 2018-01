Jacob A. Riis-byggeri for millioner klar til start i Ribe

Det bliver renovering og byggeri for over 15 mio. kr., når Sydvestjyske Museer og Jørn Overbys Tegnestue A/S i foråret går i gang med at omdanne en fløj af Quedens Gaard-komplekset til Jacob A. Riis Museum. Udbudsmateriale og licitation er under udarbejdelse netop nu, og datoer for renoveringsstart og indvielse er fastlagt.

- Det er en meget spændende karré, og det er jo et særtilfælde, at vi kan lave museum i de lokaler, hvor Riis selv er vokset op. Det bliver en proces, hvor vi skal samarbejde med flere instanser som blandt andet Slots- og Kulturstyrelsen, og hvor vi også skal tage hensyn til fredninger i området, siger Lise Nielsen, mens hun viser rundt i de mange snørklede gange, rum, gårde, historiefyldte loftslokaler og krummelurer, hvor tungen skal holdes lige i munden i forhold til en renovering.

Arkitekt Lise Nielsen fra Jørgen Overbys Tegnestue A/S er netop nu ved at lægge sidste hånd på udbudsmaterialet til licitationen forud for den store renovering, der forventes påbegyndt i april 2018, og forløber alt efter planen, så vil Jacob A. Riis museet blive indviet fredag 21. juni 2019.

Ribe: Der har været arbejdet på planerne for et nyt Jacob A. Riis-museum siden 2013, og nu er det så endelig så vidt, at Sydvestjyske Museer og Jørn Overbys Tegnestue kan præsentere planerne for det storstilede museum, der vil sprede sig over ikke mindre end 450 kvm i og omkring bygninger i Jacob A. Riis barndomshjem i Sortebrødregade.

Det rette flow

- Det har været en vældig udfordring at få skabt noget så stort, hvor vi samtidig skal sikre det rigtige flow, for det er ret komplekst, når vi gerne vil gøre det tilgængeligt for alle, siger direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, mens han sammen med Lise Nielsen forklarer, hvordan indgangen til museet skal være der, hvor skoletjenesten i dag holder til i den store port fra Sortebrødregade, hvorfra man går videre ind i de lokaler, hvor Marineforeningen i dag holder til og som nu bliver inddraget, mens billetteringen skal være i det, der i dag er kendt som Herberget.

- Den første og den største udfordring var at få styr på de mange niveauer, der er i bygningerne i forhold til tilgængeligheden. Det har vi stort set arbejdet med siden 2013, og vi nu fået med i vores udbudsmateriale, hvor mange lag der skal skrælles af de indvendige rum, der skal væltes vægge, graves ud og hele facaden skal sættes i stand, siger Lise Nielsen, mens Flemming Just er spændt på at få sat den milliondyre renovering i gang.

- Jeg har hørt nogen spørge, hvordan man dog kan renovere en bygning for syv mio. kr., men det er et meget komplekst byggeri, siger Flemming Just, der for et beløb på omkring 15 mio. kr. får blandt andet et gammeldags indrettet fotostudie i en baggård, en biograf, særudstillingslokaler helt oppe under tagrygningen til især fotoudstillinger og et museum om Jacob A. Riis fordelt over to etager i internationale klasse.