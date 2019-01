Ja Tak til Ja Tak-tilbud: Vild vækst i Kvickly Ribes facebook-salg

Salget af de såkaldte Ja Tak-tilbud på Kvickly Ribes facebookside er vokset i en sådan grad, at man er gået fra at have en til nu fire medarbejdere tilknyttet siden, hvor folk køber alt fra brugskunst, kopipapir, kød og frostvarer. Og succesen ser ud til at fortsætte.

Ribe: Med den store succes, Kvickly Ribe idag har med deres Ja Tak-tilbud, hvor de sælger tilbudsvarer via facebook, er det sjovt at se tilbage på tiden for halvandet år siden, hvor facebook-tilbuddene blev introduceret. Da solgte de nemlig intet. - De første dage med Ja Tak-tilbud solgte vi ingenting. Vi havde faktisk en snak om, om vi skulle blive ved med at bruge energi på det, men vi blev enige om at gøre det. Heldigvis, siger varehuschef i Kvickly Ribe, Peter Lauritzen og forklarer, hvordan man i starten for halvandet år siden satte én person på, der havde Ja Tak-tilbud som en del af ansvarsområdet. Idag er der fast fire mand til at administrere facebooksiden for Kvickly Ribe, hvor man op til seks gange dagligt offentliggør opslag med gode tilbud, hvoraf langt de fleste sælger rigtigt godt. Herefter fungerer det på den måde, at kunder skriver Ja Tak i kommentarfeltet under opslaget samt info om, hvor mange styk af det enkelte tilbud, man ønsker, og kort efter bliver det bekræftet af Kvickly, af ens bestilling er gået igennem, og kan afhentes i butikken. - Da vi startede, solgte vi restpartier, men idag bestiller vi varer hjem efter det, fordi vi sælger så meget, siger Peter Lauritzen, der vurderer, at man må melde udsolgt af omkring hver tredje af de Ja Tak-tilbud, de slår op på facebook.

Bedst og dårligst I de halvandet år, Kvickly har haft Ja Tak-tilbud, skiller to varer sig ud som bedst- og dårligstsælgende.Bedst var et brugskunsttilbud med tre hurricanes, der blev slået op ad flere omgange i efteråret. Alt blev revet væk hver gang, og Peter Lauritzen vurderer, at man samlet set har solgt 12-15 europaller med hurricanes.



Dårligst er det gået med salget af Team Rynkebys støttevin. Vinen var ikke på tilbud, men overskuddet gik til et godt formål. Den ville kun meget få købe, fordi man ikke decideret kunne spare noget.

Anden målgruppe Salgssuccesen startede ved, at man internt hos Coop ville finde ud af, hvordan kædens mange butikker skulle skabe liv på deres facebooksider. Ja Tak-konceptet startede herefter i det små i Middelfart, hvorefter Ribe fulgte trop, og halvandet år senere kører man stort set samme koncept som dengang, blot med flere opslag og udvidede tilbud, som man netop er begyndt på, hvor man eksempelvis kan købe kødpakker til en hel uge. - Vi har troet på konceptet fra starten, og antallet af følgere på facebooksiden og salget af de enkelte tilbud er steget meget siden dengang. Vi kan se, at de tilbud, der er set flest gange, er set mere end 100.000 gange, og med dette medie rammer vi andre målgrupper end dem, vi rammer i eksempelvis de lokale ugeaviser, siger Peter Lauritzen, der mener man har ramt en tendens i tiden. - Det skal være nemt, og Ja Tak-tilbud er helt i tråd med den tidstendensen, hvor der handles stadigt mere på nettet, siger Peter Lauritzen og forklarer, at man hele tiden vurderer, hvor mange daglige tilbud, man kan lægge op. Han har fået enkelte henvendelser om, at de lægger alt for meget på, men det tager han med et smil. - Nogle siger vi spammer, men vi kan se, at det er de samme folk, som stadig de gode tilbud, når de kommer på siden. Og folk vil jo altid have de gode tilbud.

Kender folks vaner Efter halvandet år med Ja Tak-tilbud kender Peter Lauritzen efterhånden meget til, hvilke brugere der køber hvad og hvornår, og han og de andre administratorer har da også lavet deres egen uvidenskabelige undersøgelse. - Vi ved, hvornår vi skal slå de enkelte opslag op, og hvornår folk køber mest. Eksempelvis kan vi se, at vi sælger meget mellem klokken 06.00 og 07.00 om morgenen, og det passer med, at mange er på toilettet, ligesom der er forskel på, at lægger et tilbud på oksemørbrad på klokken 11.00 eller klokken 12.00, hvor folk har frokostpause, siger Peter Lauritzen, der også ved, at folk helst skriver Ja Tak til spiritus omkring aftenstid. - Vi gør os umage med at bekræfte hurtigt, når folk skriver. Også på helligdage og uden for åbningstiden, og det tror jeg er en del af en succes, der er meget persondrevet. Vi bliver ikke dunket ovenfra om, at vi skal have Ja Tak-tilbud, men de enkelte butikker gør det, hvis de føler for det, og vil bruge tiden på det, for hvis man ikke gør 100 procent ind i det, tror jeg, folks interesse dør langsomt ud, siger Peter Lauritzen. Han vurderer, at Kvickly Ribe ligger i Top 10 blandt de 74 Kvickly-butikker i Danmark, der sælger flest Ja Tak-tilbud, men ønsker ikke at kommentere på, hvor stor en del af Kvicklys omsætning, der udgøres af Ja Tak-salg.