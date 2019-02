Esbjerg Tennis Klub råder i 11-årige Rasmus Hembo over et Danmarks største tennistalenter, der netop har haft sin debut på det danske U12-landshold. Men hvor god er en 11-årig spiller egentlig, når han stiller op mod en erfaren motionistspiller med flere klubmesterskaber på CV'et? JydskeVestkysten tog udfordringen op, for kan man tabe til en 11-årig?