JV på tur: Tag med til Sibirien

I det allersydligste hjørne af Esbjerg Kommune, ligger Sibirien. Bag det blå skilt tæt på grænsen til Tønder og Haderslev kommuner, ligger der tre husstande, og JydskeVestkysten bankede på dørene for at høre nærmere om, hvordan det er at bo et sted med et navn forbundet med kulde, øde landskaber og forladthed.