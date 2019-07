JV på bunkertur: På rundtur på Esbjergs glemte flyveplads

- Selve flyvepladsen dækkede et område på 10-11 kvadratkilometer med bunkers, jernbane, barakker, minefelter og pansergrave hele vejen uden om, fortæller Morten Jensen til de 20 gæster, mens han fremviser både et specialteknisk skydebaneanlæg til kalibrering af flyenes maskinkanoner og en stor vandcisterne, der blot var en lille del af et stort netværk af vandværk og cisterner til de 400 mennesker, der under krigen boede i området.

JydskeVestkysten er taget med Tarp Bunkermuseum på den udsolgte rundtur for at opleve fortællingen om Esbjerg Flyveplads og mandskabsbunkeren af typen Regelbau 662, som danner rammen om Tarp Bunkermuseum.

Folk aner ikke den findes. Eller aner for den sags skyld, at det 27. august er 75 år siden, at Esbjerg Flyveplads på omkring 20 minutter blev bombet sønder og sammen af allierede bombefly med eskorterende jagerfly.

27. august 2019 kl. 15.03 er det 75 år siden, 60 bombefly i fire bølger kastede i alt 115 stk. 500 kg-bomber og 10 brandbomber over Esbjerg Flyveplads, der blev benyttet som flyvebase af Tyskland. De forskellige dele af lufthavnen var dengang inddelt efter navne på tyske flyveresser fra Første Verdenskrig som Richthofen, Mölders og Boelcke. Tarp Bunkermuseum og Foreningen Esbjerg i Atlantvolden har ikke planlagt et arrangement på selve dagen, men man kan følge med på hjemmesiden bunker75665.dk eller på facebooksiden Tarp Bunkermuseum for mere information.

Rundturen fører gæster langt ud i skovområder, som folk kun sjældent besøger. Her gemmer der sig historiske anlæg og bunkers, og Olav Martinsen fra Ringkøbing var en af dem, der med sit kamera og flotte, svenske panserværnsjeep synes det var meget spændende at være med på turen. Foto: Chresten Bergh

Imponerende viden

Historierne kan folkene fra Tarp Bunkermuseum fortælle. Siden museet åbnede for to år siden har de omtrent en gang hver måned afholdt guidede ture i området, og siden foreningen bag - Foreningen Esbjerg i Atlantvolden - startede op med to medlemmer i 2012, er der i dag 25 medlemmer.

- Foreningen er oprindeligt fra 1988, men lukkede ned i sluthalvfemserne. Vi genstartede den i 2012, hvor vi i dag registrerer og formidler fra området, siger Morten Jensen, der er formand for foreningen, og som har en helt imponerende viden om flyvepladsens historie, som han gladeligt øser ud af på rundturen.

Særligt ved besøget på Solbakkegård, der blev sønderbombet, da de allierede bombefly og jagerfly i fire formationer fløj over Esbjerg Flyveplads fra kl. 15.03 27. august, blev der formidlet anekdoter og historiske fakta. Det var om flytyper, antal kastede bomber, tidsangivelser, vandrehistorier, at Esbjerg var nr. 2 i antal overflyvninger under krigen efter Padborg, vejrudsigter for 27. august 1944 samt fortællingen om, hvordan allierede jagerfly bragede ind over området i få meters højde.

Og Morten Jensen gjorde det vel at mærke uden en eneste gang at tjekke facts i sine papirer, hvilket blot gjorde turen endnu mere levende. Det samme gjorde sig gældende for hele rundturen, der både førte ned i en kommandobunker og en hospitalsbunker, ligesom ved en kantinebunker fik fremragende viden, at man her kunne producere 3,4 kubikmeter gullasch ad gangen.