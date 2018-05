JV graver ned i mobilerne: Min Tulipanfest 2018

Tulipanfesten Ribe er slut for i år. Fadølshanerne er tørret ud, bordene pakket ned og hovedpinerne har de fleste steder lagt sig. JydskeVestkysten har fået lov at grave sig ned i en række ripenseres mobiltelefoner for at se deres bedste og mest personlige billeder fra det, der har været den varmeste, den mest tætpakkede og den mest stemningsfyldte Tulipanfest i Ribe i mange år.

Niels Toft, ejer af værtshuset Stenbohus:Jeg har altid været med til Tulipanfest, og siden 1991 har jeg arbejdet hvert eneste år på nær ét. I år har været den bedste Tulipanfest for Stenbohus nogensinde, og sådan tror jeg også, mange andre restaurationer i Ribe har haft det på grund af det gode vejr. Jeg har så til gengæld heller aldrig været så træt, som jeg var mandag, da festen var færdig. Der havde jeg arbejdet for fuldt tryk fra mandag til mandag, men stadig er det bare fedt at være en del af.Det ene billede viser DJ Sebastian Dollerup lørdag aften. Vi har altid DJ i Navergården den anden dag under Tulipanfesten. Han spillere 90'er hits, og denne aften var et af højdepunkterne i år, for gården var proppet med glade mennesker, mens folk stod i kø på gaden og bare ventede på at komme ind.Det andet billede er fra 2. pinsedag. På Tulipanfestens sidste dag er der tradition for, at vi afholder golfturnering i Ribe for dem, der har hjulpet til under Tulipanfesten. Hul 1 spilles altid fra toppen af Domkirken(der spilles med meget lette bolde, red.), og så er der ellers omkring fem huller fordelt over hele Ribe. Samtidig følger der altid et stort slæng med rundt under spillet, og det er altid en god afslutning på Tulipanfesten.

DJ Sebastian Dollerup spillede i Navergården på Stenbohus.

Peter Laursen, direktør, Ib Laursen ApS:Er jeg i Ribe under Tulipanfesten, så deltager jeg altid, og det er altid sjovt at være med til. Vi har en fast tradition om at tage på Tivolipladsen med børnene, ligegyldigt hvor larmende eller ringe, det måtte være, så i år gjorde vi det søndag. Jeg havde mine piger Agnes og Dagny fra lørdag til søndag, så der var de ude at køre karrusel. I år var jeg inde i byen både fredag og lørdag, men jeg blev egentlig bare hængende på Torvet ved Domkirken, fordi der var så mange mennesker, og alle steder man satte sig var der folk man kendte. Jeg har aldrig været med som frivillig, fordi jeg aldrig har været med i en af de arrangerende foreninger, men jeg er der altid som gæst.

Klaus Sandfeld, Lokalpolitiker for Venstre:Det er første gang i omkring 14 år, at jeg ikke har været frivillig til Tulipanfesten. Jeg har deltaget for både fodboldklubben og badmintonklubben og altid arbejdet under Tulipanfesten, men i år var jeg kun inde i byen mandag. Som man ser på billedet, så har jeg lige fået en hundehvalp - en Jack Russell terrier - så den har jeg passet. Det har haft førsteprioritet, og så har jeg været til familie fest og privat fest. Men jeg havde fornøjelsen af at høre Tulibierfesten fra terrassen ganske tydeligt. Jeg var med til at starte den op i 2012, og alle sagde bagefter, at det var så det. Det gad folk nok ikke mere, så jeg er i dag glad for, at Tulibier med mere end 1400 gæster igen var en succes, og jeg har stor respekt for alle de frivillige og Tulipankomiteen, som bruger rigtigt meget tid på dette. Det er jo en fest som økonomisk er ganske vigtigt for mange andre end bare sportsklubberne. Mit andet billede er vinder-vognen fra Tulipanoptoget, lavet af beboerne i Høm/Seem. Den var jeg meget imponeret over.

Vindervognen i årets Tulipanoptog havde blandt andet lavet en katapult, der kastede karameller ud til børnene.

Lise Frederiksen, ejer af Cafe Quedens:For mig har det været den travleste Tulipanfest nogensinde. Alle mand har været af huse, men der har været rigtig god stemning og alle har været glade. Mit billede er for mig det, der er essensen af Tulipanfesten. At forretningerne laver pynt af tulipaner og sætter op på facaderne, og selv om det selvfølgelig er lidt hult nu, når der ikke er tulipaner, så fortsætter vi. Det har været en tradition hos os i 27 år, at vi mødes hos os til morgenkaffe kl. 9 dagen inden tulipanoptoget og laver pynt ud fra årets tema og spiser en god frokost. I år var vi 25 deltagere, og så hænger vi det op mandag morgen, sætter os på gaden og nyder, hvor flot det er, inden det igen pilles ned to dage efter optoget. I år er der for første gang i alle årene sket det, at vi har fået noget ødelagt. Vores store maj-stang på gaden er knækket af og er væk, og selv om det er første gang på 27 år, så er jeg rigtig ærgerlig over det.