Iværksætterpioner går med i politiker og barejers eventyr

Esbjerg: Marco Macartney, iværksætterpioner bag det kreative kontorfællesskab Kosmorama og anden generation i virksomheden Macartney, er gået ind i et medejerskab af firmaet Switchpay ApS.

Iværksætterfirmaet, som oprindeligt er stiftet af Venstre-byrådsmedlemmet Jakob Lose og Mike Ebsen, indehaveren af Stalden Pool & Sportsbar, har store planer for fremtiden, og Marco Macartney træder ind i ejerskabet med en tredjedel. Hans rolle bliver at tilføre selskabet strategi og markedsføring.

Switchpay blev oprindeligt opfundet som en digital betalingsform til erstatning for indkast af mønter ved poolbordene på Stalden, men sidenhen har ideen fået vinger og produktet er også blevet teknisk modificeret.

Det skete, da Switchpay tidligere i år deltog i vækstprogrammet Scale Up, hvor Marco Macartney tilfældigvis var dommer og lærte produktet af kende.

- Der synes jeg, at jeg fik præsenteret et produkt med en unik mulighed i markedet, den eneste kritik var, at man efter min mening ikke sigtede højt nok i forhold til det potentiale produktet har. Det er super spændende og tegner lovende, siger Marco Macartney.