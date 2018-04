Iværksætterne er vilde med Esbjerg Kommune

Esbjerg: Kommunen er lige nu placeret i top 100 på Flinke-Listen, som består af mere end 6.700 organisationer og virksomheder. En placering på listen er en blåstempling af, at man som organisation eller virksomhed både betaler sine regninger til tiden og er behagelig at arbejde sammen med.

- Generelt tager jeg hatten af for kommunerne. De har haft et notorisk dårligt ry for at være sløve til at betale deres regninger, særligt når små iværksættere ville hente deres velfortjente penge ind. Det ser heldigvis ud til at være ændret, siger Martin Thorborg, som er administrerende direktør i Dinero i en pressemeddelelse.