Iværksætteri i børnehøjde: De fedeste ideer kommer fra de urolige elever

Esbjerg: Der sker meget med Esbjerg by i disse år - også i børnehøjde.

Elever fra Bakkeskolen var onsdag på besøg hos Havneadministration for at fortælle om deres tanker for byen. Eleverne har tidligere fortalt om byudvikling i børnehøjde, da de var i København inviteret af Realdania for at fortælle om deres ideer, hvorefter Realdania sponsorerede en tur i Tivoli.

Eleverne er en del af 350 elever fra 14 af byens fjerdeklasser fra Esbjerg, som i månedsvis har arbejdet med forskellige temaer under hovedemnet iværksætteri.

Det er Esbjerg Kommune og firmaet GenIN - Generation of Innovation - som står bag det månedlange projekt. Det har til mål allerede i en tidlig alder at sætte gang i børns måde at løse problemer på.

- De unge har virkelig være åbne og spontane. De er kommet med mange sjove og gode ideer. De har været overraskede gode til at præsentere ideerne for hinanden og for andre, siger Gert Barslund, direktør for GenIN.