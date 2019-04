Isvaflen i Ribe klar til finalen om at være Danmarks bedste ishus

Ribe: Isvaflen er nomineret som et af de ti bedste ishuse i landet på hjemmesiden opdagdanmark.

Det sker efter en indledende runde, hvor kunder har kunnet stemme på forskellige nominerede ishuse i hele landet, og her har Isvaflen fået knap 2.000 stemmer.

Det antal er nok til at være med i finaleafstemningen.

- Vi er både stolte over og glade for at være nomineret. Vi tager det som om, at det ikke kun er vores is, der er grunden, men også hele oplevelsen ved at komme herned, siger indehaver Henrik Thomsen, der håber på, at sidste års niendeplads blandt i alt 76 ishuse kan forbedres.

- I år er der mere kontrol over konkurrencen, og afstemningen giver nok et mere sandt billede af, hvilke ishuse, der er de bedste. Vi var frygtelig glade for niendepladsen, men håber da, den kan forbedres. Det bliver dog svært, når vi er oppe mod ishuse fra større byer i landet, siger Henrik Thomsen, der som de foregående uger via deres Facebookside vil opfordre kunderne til at stemme på Isvaflen.

- Vi håber på en masse lokal støtte i afstemningen, siger han.

Afstemningen løber frem til den 23. april klokken 12, og der kan stemmes på hjemmesiden opdagdanmark.dk/bedste-ishuse. Ud over Isvaflen er blandt andre også Café Fru Dax på Rømø blandt de ti nominerede. Fru Dax fik flest regionale stemmer i den indledende runde, og kan dermed kalde sig Sydjyllands bedste ishus foran netop Isvaflen.