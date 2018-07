Israelsk ægtepar flytter til Ribe i tre uger: Jeg føler mig som Alice i Eventyrland

Det israelske ægtepar Zeevik og Zipora Livine har byttet hus med en ripensisk familie. I tre uger bor ægteparret i Ribe, mens de tager på ture rundt i landet.

Ribe: Blomsterne skal vandes, katten skal fodres, og det samme skal fiskene i det store akvarium i stuen. Zeevik Livine har sammen med sin mand Zipora stort set overtaget en dansk families liv i bindingsværkshuset i Ribe. Parret har nemlig byttet hus med en familie i Ribe, der er taget til Israels hovedstad, Tel Aviv, hvor de skal bo i parrets lejlighed. Det er første gang, at det israelske ægtepar er i Ribe, og de skal bo i byen i tre uger. - De efterlod deres bil i Billund Lufthavn til os, og vi efterlod vores til dem i lufthavnen i Tel Aviv. Vi har ansvaret for deres ting og dyr. Det er en helt anden måde at være turist på, siger Zeevik Livine, mens hendes mand slukker for vandslangen i haven. - Vi har gjort sådan her i ti år nu. Det er selvfølgelig spændende at se byerne, men vi vil gerne møde menneskerne. Det er det, det går ud på for os, forklarer den 75-årige Zipora Livine, der er uddannet ingeniør. Konen, Zeevik Livine, er 71 år, arbejder som rabbiner og er tidligere rektor på et gymnasium.

Der er en lille kiosk rundt om hjørnet, og de kan genkende os nu. Det kan de også i turistinformationen. Det er hyggeligt at lære folk at kende, og alle er så hjælpsomme. Zeevik Livine, israeler i Ribe.

På opdagelse Da parret ankom til huset på Puggaardsgade for to uger siden, var det midt om natten. Huset var mørkt, og udenfor ventede katten Mina på at blive lukket ind. - Jeg gik rundt inde i det her store køkken, og jeg faldt over en masse citater, familien har til at hænge rundt omkring. Det var lidt en opdagelsestur. Jeg følte mig som Alice i Eventyrland, da jeg gik og snusede rundt. Alt er nyt, forklarer den 71-årige rabbiner. Særligt køleskabsmagneten: "Jeg behøver ikke Google, jeg har min kone", har fået parret til at grine. Men det var ikke kun ved ankomsten i Ribe, at Zeevik Livine har følt sig som Alice i Eventyrland. - Jeg er nysgerrig på alt. Når vi er ude og rejse, bliver det tydeligt, at jeg bare er én i hele kosmos. Lige meget hvor meget nyt jeg lærer, er der altid mere at finde ud af, siger hun. For ved at bo i et lokalt hjem i tre uger får parret andre oplevelser, end hvis de kun havde været på et kort visit. - Der er en lille kiosk rundt om hjørnet, og de kan genkende os nu. Det kan de også i turistinformationen. Det er hyggeligt at lære folk at kende, og alle er så hjælpsomme, siger Zeevik Livine.

Hele Jylland Parret har været forbi mange af turistattraktionerne i området, og de har besøgt både Rømø, Mandø og Fanø. Men det var kun begyndelsen for det rejsende par. - Vi har været på en firedagstur til Skagen. Vi var helt oppe ved Grenen og gik ud i havet. Det skulle bare prøves, forklarer Zeevik Livine. En af dagene overnattede det israelske par på en gård, som med deres ord var midt ude i ingenting. - Det var de skønneste mennesker, der havde den gård. Om morgenen viste kvinden os rundt på gården, og vi fik en kæmpe squash med hjem, smiler Zeevik Livine. Smil, hjælpsomhed og afslappethed har ægteparret mødt i hele Jylland på deres ture de seneste to uger. Selv på vejene, hvor den israelske ingeniør har sine udfordringer. - Vi er vant til automatgear i Israel. Det har den her bil ikke. Vi fik noget af et chok, da vi så, at den var manuel. Så han kører, når vi skal nogle steder, selvom det ikke går ret hurtigt. Men folk kører heldigvis pænt herovre. Der er ikke lige så meget stress på vejene som i Israel, griner Zeevik Livine, mens hun klapper sin mand på armen.