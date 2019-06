Iskoldt lagerhotel på Esbjerg Havn laver generationsskifte

Parterne oplyser i meddelelsen, at de ønsker en glidende overdragelse, hvor Vilhelm fortsat er en del af ledelsen. Således skal de to køre parløb de kommende måneder, ligesom Vilhelm fortsætter i virksomheden som en del af bestyrelsen.

Esbjerg: Vilhelm R. Pedersen, den nuværende ejer og direktør af frysehusvirksomheden Intercargo Coldstores ApS på Esbjerg Havn har besluttet at lade en yngre generation overtage ansvaret for driften af frysehuset.

Efter sommerferien vil parterne mere formelt markere generationsskiftet med en reception så kunder, forretningsforbindelse, venner af huset m.v. får mulighed for at høre yderligere om generationsskiftet samt hilse på.

En stor fordel

Vilhelm R. Pedersen begyndte som ansat i virksomheden den 1. januar 1999. Senere blev han medejer, og de seneste 10 år har han været eneejer af Intercargo Coldstores.

- Det har været en lang og god rejse, men jeg er glad for, den ikke slutter her. Jeg ser frem til, at Frederik overtager den daglige ledelse, mens jeg forsat vil bidrage med viden og erfaring til glæde for kunderne og medarbejderne. Jeg tror kunderne vil opfatte generationsskiftet som en stor fordel, da fremtiden nu er sikret, og nye ideer kan implementeres, mens min viden og know-how bliver i virksomheden, oplyser Vilhelm R. Pedersen.

Frederik Christensen oplyser i pressemeddelelsen, at han glæder sig til de nye udfordringer som daglig leder, og han har allerede mange ideer, som kan komme kunderne til gode. Samtidigt er han taknemmelig for, at Vilhelm bliver i virksomheden, så ingen viden går tabt.

- Det er en fantastisk model for gennemførelse af generationsskiftet, vi har fået på plads. Virksomheden vil således fortsætte med de eksisterende medarbejdere og den gode service, som firmaet er kendt for, siger han.

Intercargo Coldstore råder over i alt 7.500 mobile pallepladser. Alt sammen styres af tre ansatte foruden Vilhelm og Frederik.