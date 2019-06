Iskiosken vender tilbage til Sædding Strandvej

Esbjerg: Sædding Strandvej fået sin gamle iskiosk tilbage. Forretningen har fået ny ejer, og under navnet Malibu Is er de klar til første officielle åbningsdag mandag.

Kiosken åbner i nummer 85 nær hjørnet ved Fyrvej, og kommer dermed til at dele lokale med InFocus, der har indrettet et fotostudie og en møbeludstilling på adressen.

- Vi har fået et hjørne af lokalet, og der er heldigvis kvadratmeter nok til begge forretninger, fortæller den nyslåede kioskejer Ali Kamal Zamzam.

Iskiosken vil være åben i sommermånederne i en cyklus fra maj til og med august. Åbningstiderne er hverdage fra klokken 13.00 til 19.00 og i weekender fra klokken 11.00 til 20.00. Ejeren oplyser dog, at han forventer at åbningstiderne udvides, så snart sæsonen for sol og is for alvor sætter ind. Han henviser til iskioskens Facebookside af samme navn for opdatering og flere informationer.

Selv om forretningen ikke officielt er åbnet endnu, er de blevet taget godt imod, beretter ejeren.

- Vi har holdt kiosken åben i et par testdage forud for den officielle åbning, og vi er blevet taget rigtig godt imod af især nabolagets ældre beboere. De virker begejstrede for igen at have sted i lokalområdet, hvor de kan søge hen for at få en forfriskning, siger Ali Kamal Zamzam.