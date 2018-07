Ishockeyspillere sveder i varmen

Camp 18 byder både på træning i skøjtehal 2, men også på en række udendørs aktiviteter. Der deltager 120 spillere, heraf cirka 35 fra USA.

Esbjerg: Der var hele 22 grader til forskel på udeaktiviteterne og selve ishockeytræningen i skøjtehal 2, da JydskeVestkysten tirsdag besøgte Camp 18 på én af årets varmeste dage. Camp 18 er arrangeret af Esbjerg Ishockey Klub i samarbejde med amerikanske Planet Hockey, og der deltager 120 spillere fra Danmark, Norge, Tyskland, USA og en enkelt fra Thailand. Spillerne er i alderen fra ni til 17 år, og den thailandske spiller er den 11-årige Keen, som er i Esbjerg sammen med sine forældre Mrs. Jirapan og Mr. Kasi Tiaowvanich. - Vi befinder os rigtig godt i Esbjerg. Det er en pæn by med behagelige mennesker, så vi vil bestemt ikke udelukke at vende tilbage til Esbjerg, hvis Planet Hockey igen er med til at arrangere en camp, siger Jirapan og Kasi fra Bangkok. Ligesom forældrene til de amerikanske spillere bor parret fra Thailand på Hotel Britannia, mens Keen er privat indkvarteret.

Lidt om stævnelederen Claus Jul er 47 år og er med i bestyrelsen i Esbjerg Ishockey Klub på tredje år. Til daglig er han konsulent i Esbjerg Låseteknik i Helgolandsgade, hvor han er med i ledelsen. Han har ikke selv spillet ishockey, men har dyrket fodbold i EfB og Sædding-Guldager IF.

Lidt koldere, tak - Det varme vejr kommer lidt bag på de nordamerikanske deltagere, som havde håbet på lidt koldere vejr og gerne lidt regn, fortæller stævneleder Claus Jul. Det er fjerde år i træk, at camp'en afvikles i Esbjerg, og Claus Jul har haft det overordnede ansvar de sidste to år, mens Søren Lauridsen stod med hovedansvaret de to første år. Udover Claus Jul består styregruppen i år af Karina Bekke, Anniesette (Sette) Bjerrum, Lotte Zülow og Kent Madsen. Camp 18 begyndte i lørdags og slutter fredag med en fest i det store telt, der er rejst lige udenfor skøjtehal 2. Når ishockeyaktiviteterne i år foregår i skøjtehal 2, hænger det sammen med, at den nye isarena er under opførelse og først ventes færdig til slutspillet i den kommende sæson, mens alle hjemmekampene foregår i skøjtehal 2. Programmet for Camp 18 består som nævnt både af ishockey og udendørs aktiviteter som for eksempel håndbold, floorball og dans i Blue Water Dokken de tre første dage, løb op og ned ad Kælkebakken, en løbetur i skoven eller øvelser på banen lige ved siden af flexfodboldbanerne, som kan minde om en militær forhindringsbane. - Det lyder måske lidt mærkeligt med dans for en ishockeyspiller, men det er med til at give smidighed, fortæller Claus Jul.