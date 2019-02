- Vejret var jo fantastisk, og vi havde håbet på en dejlig dag på skøjter. Men klingerne sad fast i isen, der var vand på banen, og store huller forhindrede alle videre forsøg på skøjtning. Rent sikkerhedsmæssigt var det et problem, for det udgjorde en fare for knæ og bentøj, siger Kristoffer Frederiksen, der har spillet 600 kampe for Esbjergs førstehold og 40 landskampe.

Nærmere undersøgelse

Direktør for SEPE, Niels Bækgaard, er forbløffet over oplysningerne fra Kristoffer Frederiksen:

- Jeg synes heller ikke, det kan være vejret, men jeg kan i hvert fald på forhånd afvise, at vi har slukket for tidligt. Vi havde eksempelvis folk dernede og lave is på banen søndag formiddag, og i år har vi endda holdt en uge længere åbent, end vi plejer - vi plejer jo at lukke skøjtebanen ned efter vinterferien i uge 7, siger han og går straks i gang med at undersøge sagen.

Ganske kort tid senere vender Niels Bækgaard tilbage:

- Der var sendt en mand afsted klokken 17.00 søndag for at slukke for maskineriet og lukke ned, men det viste sig, at kølemaskinen var slukket allerede. Den kan have sat ud af sig selv, men nu skal vi da have tjekket anlægget for at sikre os, at det ikke er i stykker, så det er klar til næste sæson. Det er ærgerligt, at dagen blev ødelagt, men trods alt er det da heldigt, at anlægget først satte ud på den allersidste dag, siger Bækgaard.