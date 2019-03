Buur Invest

Buur Invest A/S er et dansk, privatejet investeringsselskab, der har til formål at investere i små og mellemstore industrivirksomheder med vækstpotentiale.Selskabets ledelse består af direktør Charlotte Buur Poulsen og økonomidirektør Michael Fabricius.



Porteføljen består i dag af investeringer i Skjern Papirfabrik A/S, MBT Nordic A/S, Pixelz Aps, PipeCon A/S og PipeCon-ARM Steel Solutions A/S.