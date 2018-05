Intet problem med elmaster: Tranerne kan da bare flyve den anden vej

Hedvig og Svend Haslund(tv.), Bent og Lis Thomsen samt Vivi Mulbjerg er nogle af de beboere i Vesterenge øst for Ribe, der er kede af, at der skal føres højspændingsmaster igennem deres område. Ialt har 17 adresser i Vesterenge indsendt et fælles høringssvar til Miljøstyrelsen, fordi de håber, at man vil lade ødelægge områdets smukke natur være i fred. Foto: Kåre Welinder

Beboerne i Vesterenge øst for Ribe frygter for fremtiden, fordi de ligger midt i linjeføringen af Energinets højspændingsmaster. Samtlige husstande i området har skrevet et fælles høringssvar til Miljøstyrelsen, fordi de frygter, at områdets unikke natur med blandt andet trompeterende traner ødelægges.

Vesterenge: Idyllen er lige til at skære ud og tage med hjem. Mælkebøtterne blomstrer, fuglene kvidrer og igennem landskabet skærer Tved Å sig med nysgerrige kvier på grønne enge, hvor eneste minus for sarte sjæle kan være duften af årstidens gylle. Men én ting skæmmer billedet af området langs Vesterengevej nordøst for Ribe. Eller det vil sige - det gør det ikke endnu, men det kan det komme til, hvis Energinets 35 meter høje elmaster ifølge planen kommer til at skære sig igennem landskabet blot 80 meter fra de beboere, der netop har valgt området som følge af den uforstyrrede natur. - Den stilhed, det giver i sjælen at kunne kigge ud over landskabet eller gå igennem det, er uvurderlig. Det er derfor, vi bor, hvor vi gør, siger Vivi Mulbjerg, der sammen med sine gode naboer og genboer intet forstår af hele sagen omkring opførelsen af elmaster igennem ikke bare deres område, men igennem samtlige 170 km fra Idomlund til Niebüll ved grænsen. - Vi vil gerne have ledningerne, men de skal bare i jorden. Der er ikke meget positivt i, at der kommer elmaster op, men årsagen til, at de gør det, er jo nok, at det er helt herude vestpå. Hvis linjeføringen kommer tæt på Ribe, så skal de nok finde ud af, hvordan masterne skæmmer mindst muligt, men hvad med os herude, siger Lis Thomsen, der i lighed med naboerne undrer sig over, hvorfor man flere steder i blandt andet Natura 2000-områderne gør flere ting for at passe på dyrene langs linjeføringen, men tilsyneladende ikke gør helt så meget for menneskene. Men beboerne har dog fået et tegn på, at det ikke er alle hos Energinet, der tager naturen helt alvorligt.

Fælles svar Miljøstyrelsens første offentlighedsfase, også kaldet idéfasen, sluttede 9. maj.Beboerne i Vesterenge har indsendt et fælles høringssvar til Miljøstyrelsen, der er underskrevet af 31 beboere på ialt 17 adresser.

Dumsmart På Vesterengevej kerer de sig om dyrelivet. De følger flokkene af svaner og gæs, nyder at have slørugler, musvåger og fasaner, mens en har en fiskehejre boende i sin sø på enkelte tidspunkter af året. Og så er der tranerne. De er en sjælden gæst i det sydvestjyske, men når de trompeterer i Fæsted Mose i nærheden af Vesterengevej, så er det både et syn og en lydkulisse, de frygter at komme til at gå glip, hvis masterne bliver til virkelighed. - De ankommer hvert år i marts. Det har de gjort igennem 10 år, og det har stor værdi. For os er det en berigelse af hverdagen, og det er livskvalitet at se tranerne gå rundt på markerne og høre deres trompeteren. Vi er sikre på, at tranerne ikke vil kunne manøvrere i det ledningslandskab, der er under planlægning, siger Vivi Mulbjerg, der sammen med naboerne fortæller om en hovedrystende oplevelse, de har haft med Energinet. En mand tilknyttet Energinet havde været i området for at måle og se nærmere på landskabet, og da beboerne havde talt med ham og netop spurgt ind til Europas højeste fugl, havde manden dumsmart svaret: - Tranerne, de kan da bare flyve den anden vej.