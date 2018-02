Intet gyldent håndtryk til ny kommunaldirektør

I ansættelsesudvalget, der skal godkende den nye kommunaldirektør, som får sin daglige gang på Esbjerg Rådhus, sidder borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), medlem af økonomiudvalget John Snedker (S), direktør for Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen, direktør for Børn & Kultur Jørn Henriksen, næstformand i Hoved-MED Diana Sohl, næstformand i Forvaltnings-MED Line S. Christiansen og personale- og udviklingschef Birgitte Stenderup. Arkivfoto Lars Lau Thygesen

En ny kommunaldirektør bliver ikke ansat på åremålskontrakt, men til gengæld er der to andre ansættelsesformer, der indebærer både fordele og ulemper, oplyser borgmesteren.

Esbjerg Kommune: Det skorter ikke på tillægsordene i det job-opslag, der netop er offentliggjort til stillingen som ny kommunaldirektør for Esbjerg Kommune efter Otto Jespersen, der har siddet i stolen i 22 år. Visionær, tydelig, synlig, markant, handlekraftig, resultatorienteret, udadvendt, rolig, balanceret og med topleder-erfaring er nogle af plusordene, der skal kunne hæftes på Otto Jespersens arvtager. Hvad der til gengæld ikke står noget om i Esbjerg Kommunes opslag, er aflønningen. Mulighed for åremålsansættelse af kommunaldirektører og andre topchefer skal offentliggøres i et stillingsopslag, hvis man påtænker at indgå en såkaldt åremålsansættelse, og dermed er den ansættelsesform altså fravalgt på forhånd. - Åremålsansættelser har været brugt meget i den offentlige sektor, men den er en tidsbegrænset ansættelsesform, der er tænkt brugt, hvor man ønsker at ansætte chefer tidsbegrænset. Derfor har ansættelsesformen udløst en lidt højere løn, mens man er i jobbet, og en bonus ved afslutningen, så vedkommende har tid til at søge et andet job. I ansættelsesformen ligger også, at man skal blive hele den aftalte periode. Forlader man stillingen før tid, får man ingenting, forklarer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). Han tilføjer, at de forskellige ansættelsesformer er aftalt fra centralt hold, og at de alle indeholder fordele og ulemper for både jobtageren og kommunen.

Løn og fratrædelser Kommunernes Landsforening (KL) har netop sendt et brev ud til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i Danmark, hvor et af de emner, KL gerne vil opnå i de kommende overenskomstforhandlinger, er reduktion i fratrædelsesgodtgørelser: "KL stiller krav om, at fratrædelsesgodtgørelsen for åremålsansatte direktører skal reduceres, ligesom det skal være slut med at kunne få fratrædelsesgodtgørelse ved forlængelse af en kontrakt. Fratrædelsesgodtgørelse bør fremover være forbeholdt medarbejdere, der reelt fratræder", hedder det.

JydskeVestkysten har tidligere fortalt, hvad de 13 bedst betalte kommunalt ansatte tjener. Tallene er for lønnen i december måned 2015, og listen omfatter kun ansatte ved Esbjerg Kommune, og derved ikke ansatte ved de selvejende institutioner. I forhold til lønningerne skal det nævnes, at anciennitet, ansættelsesform og opgaveportefølje spiller ind på, hvor meget den enkelte ansatte tjener.



1. Kommunaldirektør Otto Jespersen 132.180,96 kroner.



2. Direktør Hans Kjær 101.993,55 kroner.



3. Direktør Jørn Henriksen 93.557,99 kroner.



4. Direktør Arne Nikolajsen 93.506,12 kroner.



5. Direktør Lise Willer 93.088,17 kroner.



6. Økonomichef Eddie Dydensborg 78.757,73 kroner.



7. Personale- og udviklingschef Birgitte Stenderup 73.635,28, kroner.



8. Sekretariatschef Søren Abildtrup 73.596,35 kroner.



9. Social- og tilbudschef Britta Martinsen 72.386,33 kroner.



10. Familie- og forebyggelseschef Jørgen Bruun 72.240,84 kroner.



11. Borgmester Johnny Søtrup 69.419,76 kroner.



12. Overtandlæge Jette Fries 65.462,17 kroner.



13. Planchef Peter Bagge 63.232,97 kroner. 1. Kommunaldirektør Otto Jespersen 132.180,96 kroner.2. Direktør Hans Kjær 101.993,55 kroner.3. Direktør Jørn Henriksen 93.557,99 kroner.4. Direktør Arne Nikolajsen 93.506,12 kroner.5. Direktør Lise Willer 93.088,17 kroner.6. Økonomichef Eddie Dydensborg 78.757,73 kroner.7. Personale- og udviklingschef Birgitte Stenderup 73.635,28, kroner.8. Sekretariatschef Søren Abildtrup 73.596,35 kroner.9. Social- og tilbudschef Britta Martinsen 72.386,33 kroner.10. Familie- og forebyggelseschef Jørgen Bruun 72.240,84 kroner.11. Borgmester Johnny Søtrup 69.419,76 kroner.12. Overtandlæge Jette Fries 65.462,17 kroner.13. Planchef Peter Bagge 63.232,97 kroner.

Fordele og ulemper Den nye kommunaldirektør ansættes formentlig på en kontrakt, men der er også den mulighed, at vedkommende ansættes som tjenestemand. Også her er der fordele og ulemper. - Tjenestemandsansættelse indebærer en lidt lavere løn, men der til gengæld en god pension og et længere opsigelsesvarsel. Det begynder kommunerne at gå væk fra. Fordelen for kommunerne er, at der er en ret lang prøvetid på to år indbygget i den ansættelsesform, siger Jesper Frost Rasmussen. Derudover kan den nye kommunaldirektør blive ansat på kontrakt - meget lig det private erhvervsliv. - Her har vi så en højere løn i forhold til en tjenestemandsansættelse og typisk et års opsigelse. En kontraktansættelse er lidt mere ligetil. Men ansættelsesudvalget har ikke taget stilling til ansættelsesformen endnu - hvis der kommer en kandidat til stillingen, som i dag er ansat på tjenestemandsvilkår, kan det jo være, at vedkommende gerne vil fortsætte med det, konstaterer borgmesteren.