International Dag: Mød hele verden på Torvet i Esbjerg

De seneste seks år har International Dag været afholdt på en fredag. Arrangørerne har i år fået mulighed for at få Torvet lørdag i festugen. Det betyder, at mange flere nu har mulighed for at deltage.

Kulturel stolthed

I de mange boder på Torvet kan du møde flere forskellige netværk og foreninger, som er etableret af eller for internationale borgere i Esbjerg. Du kan for eksempel møde Esbjerg International Community, flere afrikanske netværk, Spansk- og Sydamerikansk netværk, Indisk netværk, Syrisk netværk, Filippinsk netværk - og mange flere.

Formålene med International Dag er mange, men blandt de vigtigste er, at esbjergensere med udenlandske rødder føler en stolthed over den kultur, de bringer med sig, samt at de bliver en del af byen. Dagen er også et forsøg på at skabe en mere inkluderende kultur ved at fremhæve alle de ting, vi har tilfælles.

Den tidligere tv-vært Axel Boisen er konferencier.